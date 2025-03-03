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24間香港科企參展西班牙MWC
展示嶄新移動通訊方案 開拓歐洲市場

香港有許多優秀初創，然而本港市場有限，進一步成長須開拓環球市場。為此，香港科技園公司（科技園公司）與香港貿易發展局（貿發局）攜手，率領24家本地初創企業走出去，參加西班牙巴塞隆拿舉行的「世界移動通訊大會2025」（MWC）（3月3至6日），透過設立「香港科技館」，向世界展示初創在電子及通訊領域的嶄新方案，並開拓歐洲及海外業務發展的機會。

 

科技園公司致力協助初創衝出香港，連繫世界舞台的角色。今年1月，科技園公司便帶領45間初創參加美國最大的消費電子展（CES），吸引逾16,000人參觀、促成1.1億元的商業機會，更加有4間初創獲得創新獎項。

而今次參加的西班牙MWC，則是全球最大型專注網絡及通訊科技的展覽，雲集應用不同產業的創新方案。在MWC內設立的「香港科技館」，24家本地初創涵蓋「先進電子與機械人」、「人工智能和數據」、「數碼轉型」及「初創生態圈」等領域。日前，科技園公司安排其中5間初創，包括安快發展有限公司（Alqua）、易識有限公司（eSIX）、奧泰爾科技有限公司（Altai）、GoGoChart Technology Limited（GoGoChart）及雲合科技有限公司（Syngular）會見傳媒，率先分享其嶄新的網絡應用方案。

 

結合AI及聲納技術 監察泳客水質安全

無論在海灘或泳池，遇溺意外時有發生。初創Alqua推出的SwimNet 1.0方案，便針對這個問題。SwimNet 1.0結合了AI和聲納技術，裝置安裝在泳池牆身，持續地進行掃瞄，可以7 x 24無間斷監察泳池情況。Alqua共同創辦人及工程總監陳柏泉表示：「在歐洲市場上，許多度假場所或私人泳池沒有救生員長駐，SwimNet 1.0便可以大派用場。」Alqua亦與另一間參展初創eSIX合作，將SwimNet 1.0連接到AIoT系統，聲納裝置接收的數據，除會自動推送到雲端備份外，亦可以即時傳輸資料予客戶。SwimNet 1.0除了保障泳客安全外，亦可加裝監測水質的裝置，提升系統的應用範疇。

 

作為一間初創，陳柏泉很感謝科技園公司一直提供的支援，他指：「在研發過程中，經科技園公司引薦其他技術供應商，令SwimNet 1.0減少所需聲納裝置數目，大大減低系統的成本；而今次科技園公司和貿發局帶領我們參展MWC外，還安排了許多商務交流會議，我期望在此次參展能夠成功開拓歐洲市場，並且吸引當地創投。」

 

離岸80公里5G網絡 提升海事通訊效能

智慧城市是未來世界大勢，而高速、穩定的網絡是核心技術，另一參展商eSIX便是這方面的專家。他們與Alqua共同研發的OcéanoX，結合人工智能物聯網（AIoT）和網絡性能專業知識，能夠在離岸80公里使用5G網絡，提升海事通信效能，為水質監測、離岸風電和沿海活動提供更高效的解決方案。eSix行政總裁陳前表示：「以前在海上或其他惡劣環境，只能使用衛星網絡，然而所需的費用非常高昂、速度亦未如理想。現時大部分在海上航行的船隻，超過70%航程在離岸100公里內。以由中國渤海航行至南中國海為例，全程皆可以用上OcéanoX的5G網絡。」

 

他亦以風力發電場為例，「以往遇到颱風時，用傳輸速度較慢的衛星發指令，往往未能及時收起風扇，導致嚴重損失；如今接駁OcéanoX系的5G網絡，情況便得以改善過來。」

 

陳前指，今次eSIX參展MWC有助他們在歐洲打開商機。「MWC是全球最大型的網絡通訊展覽，參展商數以萬計。國際伙伴見我們在『香港科技館』內參展，已經是很重要的信心保證，加快大家洽談生意的流程。我亦期望在MWC配對適合的合作伙伴，協助了解歐洲法規、進口認證等事項，令企業進入這個市場更加得心應手。」

 

其他3間參展商各有獨特的移動通訊應用方案，Altai專利研發工業級Wi-Fi解決方案如Altai Super WiFi，連接性能可延伸達1,700米，主要應用於工業市場如裝箱港口、物流和發電廠等，現在全球有100多個國家應用其技術。GoGoChart研發的AI驅動的營銷策劃管理平台AppAura，隨時隨地為客戶提供廣告數據及分析。至於Syngular結合AI、延展實境（XR）技術及遊戲化的手術輔助方案，將醫學影像加入至真實手術，以提高手術速度及安全性。

 

科技園公司初創企業生態圈培育及發展總監粘清澤表示：「科技園公司透過持續帶領初創參與國際展覽，讓他們衝出香港，接軌國際市場及全球持份者，為科研技術配對最適合的發展空間、建立多邊合作，並且做最大的生意。」

 

科技園代表團Innovation Mixer 馬不停蹄到訪全球各地創科生態圈，於MWC 參展是科技園公司到訪歐洲的首站，其後將出發至英國倫敦招商引資及到訪多間知名大學，旨在吸引人才及投資機會，支持本地創科持續發展。

 

Info：HKSTP