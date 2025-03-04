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港股升64點企23000關 匯控破90元創15年高

標籤：經濟

【明報專訊】財新中國2月製造業採購經理指數（PMI）及上周末公布的官方PMI同勝預期，港股昨高開近200點後，早段升勢曾擴大至逾400點，惟中午前隨A股回軟而升幅反覆收窄，全日微升64點，險守23,000大關。大市成交減至略高於3000億元，見逾一周低。北水流入更跌穿100億元。

成交3018億 減25%

恒指高開193點，早段最多升464點，高見23,405點，其後升幅收窄，午後更曾轉跌79點，低見22,861點，之後止跌回升，收市升64點，報23,006點，10天線（約23,180點）得而復失。國指微升0.03%，報8419點；科指收跌0.6%，報5535點。

北水2月佔港股成交24%新高

大市成交減少25%至3018億元，是2月20日後最少。北水淨流入97.4億元，減少18%。北水已連續第7日流入，累計流入987.44億元。北水昨淨買入最多的是阿里巴巴（9988）及騰訊（0700），金額分別達28億元及18.5億元。淨流出最多的是港交所（0388），淨沽達7.5億元。彭博統計指北水交投佔港股2月份成交高達24%創新高。

小米京東受壓 騰訊阿里做好

部分重磅科技股衝高後回軟，小米（1810）、京東（9618）分別倒跌1.7%及1%；阿里升2.3%，騰訊及美團（3690）分別升1%及0.4%。匯控（0005）突破90元關，全日漲2.2%，再創15年新高；港交所逆市跌近3%。理想汽車（2015）上月交付量跌近三成，收市挫4.9%，為表現最差藍籌。

澳門博彩收入回升，濠賭股走高。新濠（0200）升7.5%；永利澳門（1128）升半成；金沙（1928）及美高梅中國（2282）齊升近3%；銀娛（0027）漲1.4%。蜜雪冰城（2097）首掛做好，但其他餐飲股受壓。

獨立股評人郭思治表示，上周五港股曾急跌逾900點，且收市在10天線以下，意味大市近期不斷尋頂的局面暫時已告一段落，後市需要調整，加上成交開始縮減，預料今次調整需時一至兩周，跌幅亦會較深，除非兩會有重大刺激經濟措施出台，否則恒指可能下試22,000點，故投資者買貨不用心急。