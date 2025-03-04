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蜜雪每手帳賺8750元 兩年來最多

標籤：新股

【明報專訊】熱爆新股「凍資王」、即製飲品品牌蜜雪冰城（2097）昨日首掛，開報262元，較上市價202.5元高29.4%，最高見298元，全日收升43.2%至290元。每手100股，帳面賺8750元，超越布魯可（0325）上市首日一手賺約7400元，成為近兩年港股市場最賺錢新股（見表）。

聯同非上市股份 總市值千億

蜜雪冰城昨日交投熾熱，全日成交超過1610萬股，相對於全球發售扣除基石投資者禁售股後約937萬股「街貨」，即日轉手1.7次。全日成交額43.34億元，躋身第十一大成交股份。截至昨日收市，蜜雪冰城H股市值約430.1億元。聯同非上市股份，蜜雪總市值已達到約1093億元。而近年新股於上市後多獲批轉為全流通H股，千億上市市值可能亦只是時間問題。

由於股價做好，蜜雪冰城創始人張紅超、張紅甫兄弟財富亦水漲船高。據招股書，兩兄弟合共直接持有約1.56億股蜜雪冰城股份（包括1.01億股非上市股份及5454.7萬股H股股份），按照昨日收市價計，兩人持股市值已逾440億元身家，張紅超及張紅甫通過員工持股平台亦有小量間接持股。

影子股捱沽 奈雪的茶跌19%

蜜雪冰城上周引發新股申購熱潮，一眾茶飲品牌「影子股」、早前股價較為低迷的奈雪的茶（2150）、茶百道（2555）及古茗（1364）紛紛逆市上揚，惟升勢未能持續，昨日奈雪的茶收報1.71元，大跌18.6%；茶百道報9.7元，跌5.8%；古茗跌1%，報11.38元。

明報記者

[新股]