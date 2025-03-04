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洪丕正：金發局須向外資解說 降港股風險溢價

【明報專訊】新上任一個多月的金發局主席洪丕正接受訪問時表示，過去多年至今內地及香港股票市場估值出現大折讓，基於國際媒體描述市場自由度較低，外資亦憂慮由內地房地產引起的經濟放緩，以及對內地政策力度信心不足，令到國際投資者給予內地及香港市場風險溢價（risk premium）過高。他認為金發局需要向外資做解說工作，將其風險溢價減低，令外資流入內地及香港資本市場改善。

洪丕正稱，現時內地及香港的科網股，與美國同一類型股份的估值有重大折讓，差距為兩至三倍，指現時國際投資者，對內地及香港市場的風險溢價過高，外資正留意中國經濟最壞的情况是否已經過去，且由內地房地產生的經濟放緩何時結束。另外，外媒所描繪的香港，令部分國際投資者認為香港自由度不高，令到即使中美股票估值較大，外資仍未大幅流入中國市場。

洪丕正說：「我哋（金發局）嘅工作就係將（外資對於內地及香港市場）risk premium減低，呢個情况下資金自然會嚟，資金嚟、valuation（估值）高，IPO（企業首次公開招股）都會嚟。」

為港覓新貿易走廊兼到歐美推廣

洪丕正提到，他到歐美交流時發現，服務實體經濟的企業客戶及金融機構客戶，對於中國市場的認知度有所不同，企業客戶因於中國直接投資如設廠等，其對中國市場的認知較為中立。惟金融機構客戶則基於外媒報道，其認知度有所不足。洪認為，需要邀請外國投資者親身到港體會，或者需到外地做解說，務求拉近不同外資對於內地及香港市場的認知度差距。

洪丕正提出，金發局未來將繼續研究工作，檢討香港金融市場發展，將使用有效資源，按對市場的影響性，而去選擇研究報告的方向，務求給予市場意見。另他提到，金發局董事局內有來自不同金融業的成員，如銀行、證券及財富管理等行業，均可提供意見，形容該局「市場脈搏把握得不錯」。

洪丕正續稱，金發局將於兩方面繼續推廣香港，包括尋找新貿易走廊、覓「新朋友」，包括東南亞、東盟、印度及中東等，而向「舊朋友」如歐美地區的推廣同樣重要，因歐美地區的資金流較大，另金發局亦將繼續吸引香港以外的人才。