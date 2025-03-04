財新中國製造業PMI升至50.8 創3個月高

新出口業務量回復擴張

報告引述受訪企業指出，經濟環境普遍改善，加上新產品問世，推動新訂單總量連續5個月保持上升。為配合增產需求，製造商增加生產物品採購，甚至動用原有庫存，2月投入品庫存7個月以來首次輕微下降。另外企業樂觀度連續第二個月上升，進一步接近長期均值，隨着新產品推出、市場需求預期向好，市場相信將有助推動未來一年銷售和生產。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，2月製造業供求增速加快、出口回暖，不過就業仍有收縮，價格特別是出廠價仍在低位徘徊。他指出，節日消費呈良好趨勢，部分行業有技術革新，推動市場延續回升向好，不過當前經濟面臨困難和壓力仍較大，居民就業和收入不確定增加，限制內需進一步擴大。內地將舉行人大會議，他指出，3月是重要政策窗口，特別要着力於需求側政策，加大逆周期調節力度，促進居民收入增加和消費意願提升。

美加關稅未即時衝擊華製造業出口

2月官方PMI亦顯示製造業加快擴張，ING銀行大中華區首席經濟師宋林指出，數據顯示首兩個月內地工業生產增長仍然維持相對平穩，預期今年工業增加值按年可上升中單位數，內需將發揮更重要作用，以抵消外需潛在放緩。另外，官方PMI新出口訂單上升2.2至48.6，雖然仍然處於收縮，但反映2月美國加徵的10%關稅，對內地製造業出口沒有重大的即時衝擊。