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新世界績後急彈 大行多續看淡

標籤：經濟

【明報專訊】新世界發展（0017）上周五公布中期業績後，雖然未見大行明顯調高該股評級，個別大行如美銀更預期該股會繼續連蝕3年至2027年度，但投資者昨日明顯追入該股，昨全日最高曾大升逾16%高見5.62元，收報5.36元，升11.2%；成交股數大增至1.07億股，創近一年最多，成交額錄5.73億元。

美銀料連蝕3年 維持「差於大市」

連同昨日升勢，新世界過去一個月自低位4.03元累升逾三成。美銀稱，新世界中期業績的表現比恐懼的情况為好，不過就算該集團預告資本開支會減少至130億元以下，料該股全年流動資金仍有約10億元缺口。面對利息成本高企，加上要去槓桿，料有更多項目需以低於帳面值出售，因此預期該股會在2025至2027年度連蝕3年。美銀維持新世界差於大市的評級。

高盛匯豐下調目標價 花旗籲沽售

高盛指出，在新世界公布業績後，儘管在該股計及融資前已幾近收支平衡，但仍維持對該股沽售的評級，每股目標價調低8%至4.7元，亦將其明年度每股盈利由原先的1.34元，降至1.24元，後年度盈利預測則由每股0.72元，提升至0.79元。匯豐因應新世界扭轉劣勢的情况未明，並對其欠缺具體減債計劃感到失望，繼續維持對新世界減持的評級，並將其目標價由原來的3.66元，降至3.58元。

另外，瑞銀則指出，新世界旗下位於機場的11 Skies項目受到附近基建需於今年底才落成的制約，料租務面對挑戰。花旗維持對該股沽售評級，目標價為4元。

交銀國際予「買入」評級

在眾大行中，交銀國際對新世界看得最「牛」，料該股低至的0.07倍市淨率已充分反映市場對其負債之擔憂，反而可能受惠於近期政府放寬樓市措施下獲得重估，即使要下調其目標價至6.94元，仍然高於其他大行，並給予該股「買入」評級。