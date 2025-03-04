外電稱Prada 擬121億購Versace

望本月達協議 股價升逾3%

不過知情人士補充，收購時機和價格仍可能有變，談判仍可能破裂。Capri集團在2018年以約18億歐元的價格收購Versace。除Versace以外，Capri旗下還有Jimmy Choo及Michael Kors等品牌。Capri和Prada未就收購消息作出回應。

助抗LVMH及Gucci母企

根據彭博社2月援引知情人士的消息指出，Prada與其顧問花了數周對Versace評估，並獲得其最新銷售數據的獨家消息。

自去年10月，美國聯邦法官以市場壟斷為由，阻止Capri與Coach母企Tapestry合併後，Capri加快了出售Versace的計劃。部分分析認為，倘Versace與Prada兩大意大利奢侈品牌合併，將壯大Prada集團的規模，有助提升其與法國奢侈品巨擘LVMH（法：MC）及Gucci母企開雲集團（Kering）（法：KER）的競爭。

在全球奢侈品需求轉弱的背景下，Prada成為業界的贏家之一。由於旗下Miu Miu品牌深受年輕消費者喜愛，Prada去年第三季收入大幅增長。Prada將於周二公布2024財年全年表現。Prada創始家族正準備交棒給下一代。

Prada創辦人Mario Prada的孫女Miuccia Prada，與其丈夫Patrizio Bertelli，正打算將集團移交給兒子Lorenzo Bertelli打理，並希望透過收購來擴大集團規模。

（綜合報道）

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