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外電稱Prada 擬121億購Versace

【明報專訊】彭博社引述知情人士稱，普拉達（Prada）（1913）計劃以接近15億歐元（約121億港元）的價格，向總部設在米蘭的Capri集團購入Versace品牌，目前交易已接近完成。消息指出，初步盡職調查未發現任何交易風險，令談判取得進展，有望在本月達成收購協議。Prada昨股價升逾3%。

望本月達協議 股價升逾3%

不過知情人士補充，收購時機和價格仍可能有變，談判仍可能破裂。Capri集團在2018年以約18億歐元的價格收購Versace。除Versace以外，Capri旗下還有Jimmy Choo及Michael Kors等品牌。Capri和Prada未就收購消息作出回應。

助抗LVMH及Gucci母企

根據彭博社2月援引知情人士的消息指出，Prada與其顧問花了數周對Versace評估，並獲得其最新銷售數據的獨家消息。

自去年10月，美國聯邦法官以市場壟斷為由，阻止Capri與Coach母企Tapestry合併後，Capri加快了出售Versace的計劃。部分分析認為，倘Versace與Prada兩大意大利奢侈品牌合併，將壯大Prada集團的規模，有助提升其與法國奢侈品巨擘LVMH（法：MC）及Gucci母企開雲集團（Kering）（法：KER）的競爭。

在全球奢侈品需求轉弱的背景下，Prada成為業界的贏家之一。由於旗下Miu Miu品牌深受年輕消費者喜愛，Prada去年第三季收入大幅增長。Prada將於周二公布2024財年全年表現。Prada創始家族正準備交棒給下一代。

Prada創辦人Mario Prada的孫女Miuccia Prada，與其丈夫Patrizio Bertelli，正打算將集團移交給兒子Lorenzo Bertelli打理，並希望透過收購來擴大集團規模。

（綜合報道）

[國際金融]