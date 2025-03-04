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巴菲特罕有談關稅 稱屬戰爭行為

【明報專訊】「股神」巴菲特接受哥倫比亞廣播公司訪問時，罕有地公開評論美國總統特朗普的貿易政策，指過往歷史有很多關稅經歷，關稅「某種程度上是戰爭行為」。他說，懲罰性關稅可能引發通脹，傷害消費者，「久而久之，它們就是向貨品徵稅。我的意思是，牙仙子不會為此付錢（the Tooth Fairy doesn't pay'em）」。

在特朗普首個任期，巴菲特曾就2018至19年的中美貿易戰發表看法，警告貿易衝突可能對全球造成負面影響。今次是巴菲特罕有地公開評論關稅。巴菲特的投資旗艦巴郡，近期被指處於防守模式，拋售股票，並累積創紀錄的現金水平。部分市場人士認為巴郡的保守舉措，意味巴菲特看淡大市和經濟。

美國政府將由周二起向墨西哥、加拿大及中國加徵關稅。美國財長貝森特聲言，關稅不大可能推高美國通脹，部分原因是中國將「承擔所有加徵的關稅」。

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）表示，向墨西哥和加拿大徵收的關稅有可能低於擬議的25%，而向中國徵收10%額外關稅已經「確定」。在加徵關稅前夕，美國製造業數據遜於預期，美股三大指數早段個別發展。美國2月ISM製造業指數由1月的50.9，降至50.3，低於預期的50.5。

（綜合報道）

[國際金融]