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黃雯怡：潤電受惠煤價回落

【明報專訊】上周五公布美國1月PCE物價指數符合預期，部分緩解市場對通脹升溫的擔憂，不過消費支出低於預期，反映經濟降溫。美股周五反彈，不過2月份表現明顯落後歐洲、香港等市場。

中國方面，上周六公布2月官方製造業PMI報50.2，勝市場預期，非製造業PMI回升至50.4。市場關注本周三召開的兩會會否推出新刺激政策。另本周有2月非農就業數據，聯儲局官員講話及特朗普在國會發言等事件，料市場波動較大，資金短線持觀望態度，恒指料續在22,000至23,500點整固。

科技股上月升勢較急，目前有回吐整固空間，資金或轉向「中特估」、高息股避險。春節後煤礦迅速恢復生產，加上進口煤創歷史新高，市場供應充足，煤炭降價幅度明顯。在供應充足下，利好火電公司利潤擴張。

華潤電力（0836）作為內地龍頭電力企業，2024年全年累計售電量達到2076.37億千瓦時，同比增長7.4%。其中，火電完成售電量1554.1已千瓦時，同比增加4%；風電完成售電量437.71億千瓦時，同比增長10.5%。煤炭價格下行，抵消長協電價落地對電價的衝擊，保障公司火電部分的盈利。同時，公司近年積極佈局可再生能源，尤其風電發電量按年增長顯著，料新能源發電全面入市政策對盈利能力的影響有限。

華潤電力估值吸引，預期市盈率約6.9倍，股息率逾5厘，可受惠煤炭價格回落，火電利潤擴張，建議18元左右買入，上望22元，跌破17元止蝕。

獨立股評人

[黃雯怡 股海文蹤]