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關稅戰衝擊受控 恒指跌不足百點 騰訊等逆市升 比亞迪大抽水拖低車股

【明報專訊】美國如期自昨日起對華加徵關稅，中國即時對美國部分進口農產品加徵最高15%關稅反制，市場分析反制措施相對克制，料未加劇中美緊張關係。港股昨日早段雖然大跌458點，其後跌幅逐步收窄並一度倒升，收市時跌幅收窄至不足百點。比亞迪（1211）確認巨額配股集資逾400億元，股價大跌約6.8%，並拖累一眾新能源車股向下。

明報記者 陳偉燊

大市處於相對高位現科技巨企大型抽水集資，現市况與2021年初見頂前後，多家科網巨企或其大股東趁高位集資的情况驟看相若，但有證券界人士認為現時市况未如當年高位，儘管短期市况難免調整，投資者仍在等待下一輪新消息再跟進，預料暫處於拉鋸局面居多。港股昨日成交額回落至2695億元，較周一減少323.69億元，並且連跌3日。除騰訊（0700）昨日逆市上升1.61%之外，其餘重磅科網股走勢普遍偏軟，阿里巴巴（9988）更跌近2%。

4年前比亞迪配股後不足1月港股見頂

隨着市場憂慮「抽水潮」擴散，俗稱「蔚小理」的電動車股及吉利（0175）更全線跌。當中吉利跌幅僅次於比亞迪，大跌5.59%；蔚來（9866）、小鵬汽車（9868）及理想汽車（2015）分別跌4.55%、3.01%及3.22%。「北水」則錄得淨沽出約12億元，在眾股份中，以盈富基金（2800）錄得淨沽出最多，達到61.39億元；至於比亞迪則獲「北水」淨流入12.31億元。

隨着比亞迪趁高大手批股，對照2021年初該股亦在大市同年2月見頂前不足1個月率先批股集資約300億元（見圖），其後騰訊大股東Naspers於4月初大手批股套現逾1000億元，以及美團（3690）配股集資約512億元（連發可換股債籌約百億美元），市况之後每况愈下。這難免引起市場憂疑同一市况重演。

分析：大市或仍需調整

第一上海首席策略師葉尚志稱，比亞迪雖高位批股，但大市暫未去到2021年水平。經過過去一個半月升逾5000點，人工智能概念支持市况到高位後開始回落，上周四港股於大成交下出現「穿頭破腳」的走勢，多家強勢股如小米（1810）及中芯（0981）亦見高位回落，預料後市處於調整，市場轉而觀望中美貿易角力最新進展，料大市可能仍然要調整。

耀才證券研究部總監植耀輝則認為，比亞迪配股集資暫時雖然可以看成獨立事件，但因為大市已經上升很多，預期其他公司會趁高陸續仿效配售。在「北水」支持下，料港股會處於22,500至23,000點的拉鋸局面。投資者會觀望兩會有否新消息後，再決定後市去向。