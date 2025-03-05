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港元拆息連日回落 分析：資金流入或放緩

標籤：經濟

【明報專訊】港股昨日調整市成交減至不足2700億元，近3星期最低，北水亦在連續7日淨流入後轉錄小量淨流出。港元拆息普遍向下，與樓按相關的1個月港元拆息連跌4日，跌0.07點子至3.87155厘，是2月14日後最低（見圖），1星期拆息跌0.71點子至3.42643厘。

分析相信，港元拆息回落或為資金流入放緩的信號。

彭博分析：富達中國基金減持中資股

外資大行調查多指近日流入港股的外資，以對冲基金為主，長倉基金未大舉入市。彭博社昨對基金持倉的分析更顯示，規模超過10億美元的富達中國地區基金1月在香港市場進行了較大的倉位調整，悉數減持中石油（0857），同時減持建行（0939）、工行（1398）、阿里巴巴（9988）和網易（9999）等，但建倉昆侖能源（0135）。該基金1月份披露持倉市值增加0.9%，至11億美元。

惟富達國際最新發表市場評論指出，中國人工智能（AI）創新公司DeepSeek崛起，市場憧憬中國AI公司將受惠，引發環球投資者對中國市場的興趣。儘管中國經濟仍面對挑戰，但中國市場的防禦度或較預期為高，尤其科技創新及內需消費正浮現投資契機。該行基金經理Hyomi Jie又指出，中國內地的刺激措施降低投資者的憂慮，財政政策被視為寬鬆貨幣政策的延伸。儘管市場歡迎這些措施，但財政政策推行力度至今仍低於市場預期，對中國市場抱持審慎樂觀的看法。