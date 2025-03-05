澳博疫情以來首錄盈利 去年轉賺320萬

經調整EBITDA升1.17倍

澳博主席何超鳳表示，2024年業績表現穩健，扭虧為盈，自疫情以來首次實現盈利，標誌着營運轉型的重要里程碑。她又說，上葡京通過不斷豐富非博彩元素，有效拓寬客源結構，以增強市場定位。截至去年底澳博的資產負債率按年降低1.1個百分點，降至51.1%。

按業務劃分，澳博的貴賓博彩轉碼增幅最大，按年大增72.6%至26.88億元；中場及電子遊戲博彩收益則按年增長32.9%及33.9%，分別達237.62億元及23.74億元。非博彩包括酒店、餐飲、零售等收入按年增長20.4%至21.86億元。

澳博旗下上葡京扭虧為盈，經調整物業EBITDA達4.99億元。新葡京經調整物業EBITDA達20.94億元，按年增長58%。自行推廣娛樂場回力海立方、葡京及十六浦、回力酒店、十六浦索菲特及金碧坊，經調整EBITDA按年增長5.2%至13.23億元。衛星場則扭虧，經調整物業EBITDA達4200萬元。

該集團擬將新收購橫琴信德口岸商務中心的部分辦公室物業改造為一家三星級酒店，亦將分別為上葡京及新葡京引入7間及3間餐廳。澳博並將為上葡京增設面積2000平方米的「上葡京園林廳」及佔地逾2900平方米的「上葡京多功能廳」，把該項目的會展接待能力提升132%。新葡京更將展開全面優化，預料使客房總數增加逾10%。