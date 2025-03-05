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創科全年多賺15% 增派末期息兩成

【明報專訊】藍籌股創科實業（0669）公布，截至2024年底的全年多賺14.9%至11.22億美元，每股基本盈利為61.43美仙，派每股末期息15.19美仙，按年增20.46%，全年每股股息29.09美仙，按年增17.1%（見表）。

創科去年除利息及稅項前盈利按年增加11.9%至12.7億美元，以銷售額的百分比計，利息及稅項前盈利率為8.7%。去年自由現金流為15.91億美美元，按年增3.1億美元。

創科去年銷售額創紀錄錄得146.22億美元，按年增6.5%，若按當地貨幣計算增長6.8%；去年毛利率按年升0.8個百分點至40.3%。按當地貨幣計算，集團旗艦品牌MILWAUKEE業務銷售額增長11.6%。充電式工具及戶外電動工具品牌RYOBI去年銷售額按當地貨幣計算增長6.4%。其餘業務的銷售額較2023年錄得14%跌幅，主要是由於集團聚焦於執行提升這些領域盈利能力的計劃。

有信心2025年整體銷售

達中至高單位數增長

集團去年資本開支為2.92億美元，按年跌41.9%；總經營費用為46.42億美元，按年增7.9%，佔營業額的31.7%；去年研發開支為6.48億美元，佔營業額4.4%。去年集團的淨利息開支為5400萬美元，按年減31.6%，佔營業額0.4%。集團表示，淨利息開支減少是因有效管理財務資源的成果。

截至2024年底，創科的資產負債比率為0.7%，集團指正積極部署資本配置策略，並具備充分條件進行投資，推動業務持續增長及提升盈利能力。展望2025年，集團表示有信心令公司整體的銷售達至中至高單位數的增長，並同時專注改善業務中表現較弱的領域。