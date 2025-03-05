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名創優品據報分拆Top Toy港上市

標籤：經濟

【明報專訊】彭博社引述消息人士報道，主打IP設計的生活潮流品牌名創優品（9896）正考慮分拆旗下潮玩品牌Top Toy在香港上市，並與潛在顧問就可能的股票發行交易進行磋商，集資額或達3億美元（約23.4億港元）。名創優品不予置評。

Top Toy內地門店234間

受消息提振，名創優品股價昨日曾一度上升3.14%，創下2月26日以來最大單日升幅，高見41.05元。惟收市微跌0.13%，報39.75元。據Top Toy官網，公司成立於2020年，目標為「打造全球最大最全的世界級潮玩品牌」。其產品涵蓋盲盒、積木、手辦和模型等核心品類，並擁有三麗鷗（Sanrio）、Loopy、迪士尼及蠟筆小新等多個知名IP授權。名創優品首3季業績顯示，截至去年9月底，Top Toy已在中國內地逾80個城市開設234間線下門店，並於首3季度創紀錄淨增86間門店。Top Toy亦積極拓展海外市場，去年10月在泰國曼谷開設海外首店。

當前「谷子經濟」概念熾熱，在玩具及盲盒消費熱潮下，已經在港上市的泡泡瑪特（9992）及擁有奧特曼IP的拼搭玩具品牌布魯可（0325）均受到投資者追捧。今年1月底，內地玩具品牌52TOYS亦傳出計劃來港IPO，擬籌集最多2億美元（約15.6億港元），目標今年下半年上市。

此外，A股上市公司南山鋁業（滬：600219）分拆的子公司南山鋁業國際昨通過上市聆訊，華泰國際為獨家保薦人。初步招股資料顯示，南山鋁業國際主要開發印尼的鋁土礦和煤炭資源，集資淨額將主要用於新氧化鋁生產項目項下第二個100萬噸設計產能的建設及擴建等。去年首9個月，公司收入按年增41.5%至6.83億美元；純利2.15億美元，按年增1.59倍。明報記者 邱潤青