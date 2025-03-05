外界憂變「美積電」 台經濟部長：全球佈局很重要

當被記者問及台海一旦發生戰爭，而美國有晶片，會不會導致台灣失去價值，郭智輝回應稱，台灣不會喪失優勢，台灣完全有價值、變全球矚目焦點。對供應鏈會否連帶遷移美國表示存疑。他說，台積電「在美國生產是為了美國客戶，在日本生產為了日本客戶，在台灣生產是為其他客戶」，長遠來看，以目前的投資規模，以及所需的供應商數量，可能還不至於吸引整個供應鏈撤離台灣。

對供應鏈連帶遷美存疑

台灣經濟部指出，目前除了赴中國內地投資需落後一個世代（N+1）的規定，企業赴海外其他地區投資不受「N+1」限制。台積電位於亞利桑那州的首個廠房，已開始以4納米製程生產晶片，預計第二座晶圓廠最快在2026下半年，以3納米製程進行量產，第三座晶圓廠將在2030年前使用2納米或更先進製程製造晶片。郭智輝保證，台積電最先進2納米製程晶片「明年不會到美國生產」。目前預計台灣將在今年底量產2納米製程的晶片。

（綜合報道）

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