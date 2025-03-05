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姜靜：歐元從看淡轉中性

【明報專訊】市場擔憂美國未來對歐洲的安全承諾將減弱，加上特朗普屢次呼籲北約成員國增加國防開支至GDP的5%，投資者普遍預期歐盟國家未來將着手增加國防預算，推高歐元和歐債收益率。另外，歐元區2月高於預期的通脹數據亦削弱了市場對歐央行的鴿派預期，為歐元帶來支撐。儘管如此，美國方面的關稅威脅依然可能導致歐元大幅雙向波動。

目前歐盟國家正制定政策加强國防能力和提升國防開支，其中德國新任聯合政府據報正考慮繞過憲法規定的債務煞車機制，推行1萬億歐元的軍事與基礎設備投資計劃。受消息影響，歐洲軍工產業股價近期飈升，德債長端收益率亦上漲，10年期美債和德債收益率差從超過200個基點收窄至160基點左右。

另外，歐洲多國正在積極促成俄羅斯和烏克蘭達成有條件的停戰協議，儘管進展有限，但任何形式和談，對歐元來說都是正面因素。另外，歐元區最近一系列經濟數據亦有改善，經濟驚喜指數回升至正數區域，同時通脹數據高於預期，可能導致歐央行放慢減息步伐。

關稅方面，特朗普早前表示將對歐洲汽車徵收25%的關稅，加上計劃推行的對等關稅，對歐洲經濟或造成負面影響。歐盟貿易專員塞夫喬維奇早前表示，歐盟已準備好與美國討論降低或取消汽車關稅的問題，有意達成互惠互利的協定。但雙方的貿易談判暫時未見實質成果，因此美國的關稅威脅未來仍可能會導致歐元下跌。

總體而言，筆者所在的研究團隊對歐元的看法已從看淡轉向中性。接下來市場關注本周的歐央行議息會議，尤其是對目前利率的限制性程度的討論，我們預期年內歐央行將減息50個基點（包括本周減息25個基點）。

華僑銀行香港經濟師

[姜靜 外匯動靜]