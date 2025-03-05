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基金特區：資本集團籲分散投資環球股市 看好數碼顛覆醫療創新工業化等主題

【明報專訊】美國昨日（3月4日）起對中國、加拿大及墨西哥加徵關稅，中國及加拿大隨即推出反制措施，貿易戰再度升溫，引發市場波動。資本集團（Capital Group）投資總監（股票）李樂鳴認為，面對美國關稅政策等不明朗因素，投資者更應分散投資於環球股市，看好數碼顛覆（Digital Disruption）、醫療創新（Healthcare Innovation）及工業化（Industrialization）等長線增長主題。

儘管美國關稅政策帶來的影響仍有待觀察，惟資本集團認為目前是投資股債市場的良機。資本集團投資總監（固定收益）Manusha Samaraweera解釋稱，基於今年環球股債市場坐擁三大利好因素，其一為減息周期持續，由於現時利率仍偏高，或影響環球經濟增長，促使歐美等主要央行年內繼續減息，惟預期美國聯儲局的減息政策或會較其他央行保守及更具耐性，而基於預期減息趨勢未變，今年有望促使更多現金資產轉投股市或債市。

股債市場受惠減息

據資本集團的研究顯示，股債市場往往可受惠於減息，以1954年至2024年間多個美國減息周期的美股及美債表現為例，期內各減息周期展開後12個月美股平均回報逾12%，美債平均亦升逾8%，而期內各非經濟衰退的減息周期美股平均升幅可逾21%，美債平均升幅亦逾5%。

至於今年是否處於非經濟衰退的減息周期，Samaraweera續稱，餘下兩個利好股債市場因素，便是通脹保持溫和及美國經濟持續增長，前者將為各主要央行提供減息的條件，而後者則由於美國就業市場穩健、企業盈利增長及商業投資增加，使美國經濟仍強韌，去年市場一度憂慮今年美國經濟將陷入衰退的狀况，至今美國經濟並未如預期步入經濟周期的第四階段「衰退」，更有可能逆向由經濟周期的第三階段「後段」，重返第二階段「中段」，出現猶如電影《奇幻逆緣》的男主角般逆齡返老還童的逆向走勢，意味經濟將持續向好，支持股債市場表現。

美經濟或逆向而行不衰退

一般而言，於經濟周期中段，企業盈利往往向好，從而帶動企業股價上揚。資本集團投資總監（股票）李樂鳴指出，以美股為例，自1973年以來的美國經濟周期，期內美股於經濟周期中段的年均回報率為14%，意味着若美國經濟如該公司預期般逆向而行，今年美股表現可期，但相信升幅不會再集中於「美股七巨頭」，基於近期愈來愈多科技行業以外的美企盈利錄增長，並認為今年股票投資機會不限於美股，基於預期美國經濟增長將帶動環球經濟向好，將帶動其他地區的企業盈利，其中市場預期今年歐洲企業盈利有望錄7.5%增長，使歐股成為今年市場亮點之一，較看好歐股中的健康護理股、工業股及奢侈品股。

美股升幅不再集中「七巨頭」

鑑於環球股市仍受美國關稅及地緣政治等不確定因素影響，李樂鳴認為，投資者應構建更多元化的股票投資組合，如分散投資於美股、歐股及新興市場，而於環球股市中，看好可受惠於長期增長趨勢的股份，其中包括數碼顛覆（Digital Disruption）、醫療創新（Healthcare Innovation）、工業化、脫碳及再生能源等長期趨勢，即使是同一長期增長主題，也可以有多元化的股份選擇，以屬數碼顛覆之一的人工智能（AI）主題為例，選擇也不只限於科技股，工業股也有可能受惠，如空調設備製造商及電網設備製造商，均可受惠於AI發展下數據中心的增加，因數據中心可促使用電量需求增加，帶動電網設備需求，而由於數據中心約40%耗電量來自空調系統，意味增建的數據中心愈多，空調設備的需求將相應增加。

債息吸引 資金續流向債市

至於債券方面，Samaraweera表示，目前債券孳息相對吸引，由於市場普遍預期減息周期將於年內持續，有望吸引資金由現金流向債券，以鎖定利息收益，且現時債券市場已反映投資者對今年通脹稍高，但相對仍處於溫和水平的預期，此預期大大降低債市重演2022年拋售潮的風險。

劉敬華 明報記者

[劉敬華 基金特區]