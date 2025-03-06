長和售港口套逾千四億 券商齊唱好 交易作價遠高於預期估值 有望大派特息

明報記者 陳偉燊

長和昨最高見48.2元，大升24.71%，全日收報47.1元，仍升21.86%，成交額多達53.97億元。同系長實（1113）升4.91%、長建（1038）亦升2.18%。

長和急升22％ 27年最大單日升幅

在促成長和今次「天價」交易之前，彭博報道引述消息稱，貝萊德主席及行政總裁Larry Fink曾經與美國白宮通過電話，並表示貝萊德有意購買巴拿馬兩岸的港口，讓他們轉入美國手中，這樣便沒有必要用武力奪取這條具百年歷史的運河。中國外交部發言人林劍在昨日例行記者會上回應提問時指出，不評論有關商業交易，但重申指中國控制巴拿馬運河純屬謊言。他強調，中方支持包括香港企業在內的本國企業到海外投資，各國都應為企業提供公平、公正的環境，反對在國際經貿關係中濫施脅迫、施壓的手段。

彭博指貝萊德主席事前與白宮溝通

由於貝萊德剛去年10月初完成收購GIP全球基礎合伙公司，管理基建資產1700億美元，今次宣布收購和記港口集團交易，正是由兩公司首次出面落實巨資收購。至於今次結盟參與收購的Terminal Investment Ltd（TiL），則是由意大利阿彭堤（Aponte）家族名下地中海航運、GIP及新加坡政府投資公司（GIC）組成。因此，除貝萊德之外，收購財團另外兩家公司，都有貝萊德背後「撐腰」。

長和以142.12億美元或1108.54億港元出售和記港口集團股權，相比2023年度，撇除今次沒在出售之列、持有內地和本港業務的和記港口信託後，和記港口集團的EBITDA（除息稅、折舊及攤銷前盈利）約117.55億元，即收購價約為10.6倍。作價估值相比碼頭同業中遠海運港口（1199）及招商局（0144）市盈率6.59及7.26倍為高。

晨星：每股可派25元特別息

晨星預期長和公平值可提高10%至67元，並有望每股派25元特別股息。中信里昂亦給予長和目標價61元，並給予「優於大市」評級，認為今次消息有助提升資產淨值，估計可向股東返還更多資金，並令集團轉為淨持現金。摩根大通同樣認為長和因為這項巨額交易轉為淨持現金，預料套現所得用於基建業務，並有望將股價資產淨值折讓，由57%收窄至47%，對股價正面。美國銀行則指今次交易有助長和避免出現任何政治風險。