交易前認購輪成交急增 惹「春江鴨」疑雲

除前述信銀長和認購輪變價內，長和另9隻認購輪全線上升，但全部仍屬價外。即使長和麥銀長年期331日期、55.88元高行使價認購證（29641）升幅最小，亦大升2.11倍，成交額達564萬元。至於焦點所在的信銀長和認購證，分別在2月27日、3月3日及3月4日錄得過百萬份成交，分別達410.5萬、233萬及642.5萬份（見圖），比平日只數十萬份成交明顯增加，但是這比去年12月中至今年初動輒逾4000萬份以至最多5000萬份成交不可同日而語。去年12月，特朗普當選新一任美國總統後雖未就職，已高調表示要「取回」巴拿馬運河控制權。有分析相信資金流入長和認購證，不一定是「春江鴨」掌握交易敏感消息，亦有可能是對冲基金等「聰明錢」小注博或促成長和以有利條件出售巴拿馬港口。

財經智珠網研究部總監李愛詩表示，長和輪向來不活躍，就算有「春江鴨」入市，也不易為人發覺，因此入市時宜留意有關認購輪本身有多少街貨。同時在認購輪被大幅挾高後，要留意一旦掉頭回落的風險。