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內地定高GDP增長目標 恒指急漲652點

標籤：經濟

【明報專訊】全國人大會議開幕，昨公布的政府工作報告維持今年GDP增5%相對高目標，以及加碼發特別國債推以舊換新等措施撐經濟，更提及要穩定樓市、股市，加上人大宣布今日舉行經濟主題記者會，投資界料財政、貨幣政策刺激陸續有來，帶動港股昨午後愈升愈有，一度大漲近700點，收報23,594點，升652點，重上23,000點及10天線。重磅科技股、車股領漲，「ATMXJ」為恒指貢獻逾300點升幅。但大升市成交未配合，連續第三日不足3000億元，昨進一步縮至不足2600億元。

成交未配合 連續3日不足3000億

受關稅消息拖累，隔晚美股急挫，但美國商務部長稱總統特朗普可能下調墨西哥和加拿大部分關稅，刺激美期、亞股上升。恒指高開258點，升幅擴大逾500點後反覆，午後人大宣布，今午舉行經濟主題記者會，發改委、財政部、商務部、人行、中證監5個部委領導出席，恒指尾段升勢擴大，最多升694點，最終收報23,594點，升652點或2.8%，國指升262點或3.1%，收報8630點，科指升222點或4%，收報5757點。北水轉淨流入83.7億元，阿里巴巴（9988）獲28.9億元淨流入，中移動（0941）、騰訊（0700）分錄6.8億及6.6億元淨流入。

政府工作報告提及支持人工智能（AI），科技股大升，「ATMXJ」為恒指貢獻逾300點升幅，小米（1810）升7.2%（見表），美團（3690）升6%，騰訊升3%，重返500元大關，中芯（0981）升6.6%；汽車股做好，比亞迪（1211）、吉利（0175）齊升3%，零跑（9863）漲6.8%；內地將會發行5000億元人民幣特別國債支持國有大型商業銀行補充資本，建行（0939）、工行（1398）、中行（3988）同升逾2%。

獨立股評人熊麗萍表示，兩會前市場未有炒作，加上昨罕有提及要穩定樓市、股市，對帶動大市氣氛有幫助，而市場之前已調整逾千點，不排除大市於22,500點已見支持，後市仍需視乎人民幣匯價。她預期中央會更着力推新的財政政策，但貨幣政策則視乎美國而定。

瑞銀：美加20%關稅影響有限

瑞銀投資銀行中國股票策略研究主管王宗豪估計，美國對中國貨加徵20%關稅，對企業盈利影響有限，在400家受影響公司中，美國市場只貢獻其收入3%左右，故加20%的關稅只會使受影響公司的總盈利減少0.3%。