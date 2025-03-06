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港2月PMI降至49 再陷收縮區

【明報專訊】標普全球公布，2月香港採購經理指數（PMI）經季節調整後，按月下跌2至49，跌穿50盛衰分界線，顯示營商環境自去年9月以來首次轉差。高盛指出，2月外部需求指標有改善，惟仍在收縮區，且由於生產投入價格上升，下游行業通脹壓力略增。

標普全球表示，香港私營經濟於首季中段轉差，受出口需求疲弱影響，新增訂單重現跌幅，按月跌2.1至49，進一步加劇營商活動壓力。經營情緒低迷，企業因此縮減編制，並減少庫存，期內庫存指數按月下降2.5至47。此外，2月整體投入價格加速上升，但有見於需求下滑，企業只能將部分成本上漲轉嫁客戶，為3個月以來首次調高銷售價格。同時，由於擔心競爭加劇、成本上漲，以及美國政策不明朗，因此整體悲觀情緒達到一年半以來最高。

標普全球：營商環境年初轉差

高盛報告指出，來自內地的新業務指數按月升0.7至45.6，新出口訂單指數也增加0.8至47.4，反映外部需求改善，惟仍處於收縮區。另外，原材料價格指數受工資上漲影響，期內按月增加0.3至52.6，勞動成本指數升1.1至50.8。

標普全球市場財智經濟研究部副總監Jingyi Pan表示，2月指數顯示營商環境在年初轉差。隨着本土和出口需求下滑，經營活動連升4個月後轉跌；新訂單指數和產出預期指數等前瞻指標也暗示，業務營運在未來數月或進一步收縮。整體商業信心滑落至一年半來最低，這需要更強的政策支持來提振持續低迷的悲觀情緒。營商氣氛偏軟，令企業裁員、減購投入品，也使得過去數月加價空間受壓，導致盈利下降。