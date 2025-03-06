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港股基金大賺 積金評級：重要教訓 去年247億淨流入美股基金 上月大幅跑輸

【明報專訊】積金評級公布2月份強積金表現調查，於眾多強積金（MPF）類別之中，內地及香港股票基金指數單月回報率約為10.83％，為月內表現最好的MPF類別（見表）。美國股票基金2月份跌2.7％，為表現最差的MPF類別，與內地及香港股票基金差距達13.53個百分點，兩者之間的差距，為MPF推出以來的第三大。積金評級主席叢川普表示，對於期望美國股票基金將會於今年連續第3年錄得逾兩成回報的成員而言，2月的MPF表現為「重要的教訓」。

MPF上月人均賺6700元

積金評級指出，2月份內地及香港股票基金回報率達10.83％，亦為自強積金推出以來，第十大的單月回報率。叢川普指出，雖然距離今年完結仍有一段時間，但對於期望美國股票基金會於今年連續第3年錄得逾兩成回報率的成員而言，2月份的MPF表現為一個「重要的教訓」。他續指，多元化的投資可以減少不確定，如積金局所提倡俗稱「懶人基金」的預設投資策略（DIS）基金提供自動降低風險機制。

積金評級曾於1月份公布數據，指本港整體MPF於去年淨流入481億元。按基金資產類別計，美國股票基金去年淨流入247億元，創有紀錄以來新高，過去一年吸去逾一半的強積金總淨入量，成淨吸資最多的MPF類別；雖然內地及香港股票基金雖於去年錄15.9％回報率，但仍於去年淨走資105億元，成淨流出最多的類別。

叢川普於最新的調查中表示，今年2月份內地及香港股票基金市佔率逾17％，為強積金最大的資產類別。積金評級表示，即使美股回調，2月份整體MPF仍升2.44％，按金額計算則約為321億元，相當於479萬名強積金成員，平均每人賺約6700元。

首兩個月計，整體MPF仍升4.09％，按金額計其投資收益則為529億元，即每名MPF成員平均每人賺1.1萬元。

內地及港股票基金 去年淨走資105億

叢川普續稱，據歷史數據顯示，MPF於過去有9次在1月和2月份，同時錄得正回報時，其中有6次於全年均能錄得正回報，相信成員可對於今年全年MPF回報率，保持審慎樂觀。

明報記者 江陵凱