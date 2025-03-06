字節跳動回購美員工持股 估值升5%

對公司估值2.43萬億

彭博社報道，是次回購價格上調，反映市場對中國科技股前景的預期趨於樂觀。雖然TikTok在美國面臨「不賣就禁」的地緣政治風險，但字節跳動估值近期持續上升，與中國科技股的反彈以及投資者對字節跳動人工智能實力的重新評估有關。字節跳動的國內和全球業務不斷增長，公司旗下的聊天機械人「豆包」擁有7500萬活躍用戶，其去年12月底發布的視覺理解模型成本更比行業平均低85%，與DeepSeek看齊。

軟銀集團旗下願景基金、富達投資及普徠仕等至少三家大型投資公司，均認為字節跳動的估值應超過4000億美元。

報道續指出，去年字節跳動的年度股票回購價格約為每股180美元，對應公司估值約3000億美元，已較2023年回購時的2680億美元估值有所提升。值得注意的是，字節跳動在去年4月胡潤研究院發布的全球獨角獸榜單中，以1.56萬億元人民幣（約2147億美元）的估值位居榜首（見表）。至今一年多時間，估值已大幅增長逾四成半。