特朗普籲廢《晶片法案》 「廠商拿錢不辦事」 強調關稅比補貼有效

特朗普形容，《晶片法案》是「糟糕的政策」，美國「拿出數千億美元，卻毫無意義。廠商拿走我們的錢卻不辦事」，因此應廢除《晶片法案》，並將剩餘資金用於減債或其他用途。路透社形容，這是特朗普迄今為止，對《晶片法案》的最嚴厲批評。

美商務部長：台積電新項目不獲資助

特朗普並未具體說明會否試圖收回《晶片法案》已發放的資金，又或撤回前政府承諾的剩餘激勵措施。美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）表示，台積電的千億美元新投資項目（包括3個額外的晶片廠、研發中心及先進封裝廠）將不會獲得聯邦資金。

台積電最初在特朗普首個任期內，宣布在美國投資120億美元的建廠計劃，並在拜登執政期間，將投資規模擴大至650億美元。台積電當時與拜登政府協商，並獲批66億美元的《晶片法案》補助。在拜登離任前，台積電已取得其中15億美元。

安本（abrdn）投資總監Xin-Yao Ng指出，台積電的未來存在很大不確定性，它的其中一個長期競爭優勢來自台灣的產業群，當地的勞動力成本合理，可找到更多熟練工人，且建廠成本較低，並獲政府支持。若將更多生產業務轉移美國，情况將完全不同，而美方的補貼原是應付高昂成本的關鍵。

根據於2022年8月生效的《晶片法案》，美國政府將向晶片商提供高達390億美元的補貼，另加貸款及25%稅收減免，以及110億美元的技術研發資助，是美國近數十年來最重要的產業發展政策之一。受這補貼計劃推動，台積電、英特爾（美：INTC）及美光（美：MU）等晶片商已宣布超過價值4000億美元的投資。

紐約州長胡楚爾（Kathy Hochul）周二表示，《晶片法案》是美光為紐約州中部帶來千億美元投資的原因，特朗普卻說想廢除它。

彭博社指出，《晶片法案》推出時獲兩黨支持，特朗普可能難以獲得所需支持來廢除法案。很多共和黨議員也受惠於該法案，促使晶片商承諾在其選區建廠。例如韓國三星電子和SK海力士，已承諾在共和黨主導的得州和印第安納州展開價值數十億美元的項目，但前提是獲得美國政府資助。

點名韓對美貨品徵不公平關稅

副總統萬斯的家鄉俄亥俄州，也由於《晶片法案》而獲得英特爾的一個大型項目，不過他與特朗普同樣傾向透過徵收關稅，而非激勵措施，吸引企業建設晶片廠。特朗普暗示，最快可能在下月對晶片徵收關稅。

除台灣以外，韓國也是美國進口晶片的主要來源。特朗普周二點名批評韓國對美國貨品徵收的不公平關稅「比中國更多」。他說，韓國向美國產品徵收的平均關稅，是美國向該國徵收的關稅4倍，「而我們在軍事及其他方面對韓國提供那麼多援助」。

特朗普將關稅矛頭指向韓國之際，韓方表示，隨着兩國《自由貿易協定》於2012年生效，去年韓國對美國產品徵收的有效關稅只有0.79%。彭博社估計，光是美國關稅的威脅，就可能令韓國今年GDP下降0.8%。

（綜合報道）

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