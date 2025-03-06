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美「小非農」職位 上月增7.7萬遠遜預期

【明報專訊】美國就業市場招聘活動放慢。俗稱「小非農」的美國ADP私人企業就業職位，在2月僅增7.7萬個，較分析師預期14萬個低近一半，是去年7月以來最低增長，引起市場對經濟放緩的擔憂。美國商務部長盧特尼克表示，總統特朗普稍後可能會緩和部分對墨西哥及加拿大徵收關稅的措施。美股三大指數連跌兩日後，昨早段個別發展。

貿易、運輸和公用事業的就業職位在2月減少3.3萬個，拖低了私人企業的職位增長。ADP首席經濟學家理查森（Nela Richardson）表示，政策不確定性及消費者支出放緩，可能導致上月出現裁員，以及招聘放慢，綜合近期其他指標，反映僱主在評估經濟前景時，對招聘猶豫不決。惡劣的寒冬天氣，也可能影響到上月招聘。ADP數據被視為周五公布的非農就業數據前瞻。分析師預期，2月非農就業職位增加16萬個，而失業率維持在4%。

美聯儲線人：大加關稅 美恐「滯脹」

有「美聯儲線人」之稱的《華爾街日報》首席經濟記者Nick Timiraos指出，特朗普決定大幅提高關稅，恐導致美國陷入「滯脹」（經濟增長停滯，而物價上漲）的困境。他指出，關稅對美聯儲來說，是特別難應付的經濟威脅。美聯儲的職責是維持穩定的通脹率及充分就業，而關稅代表一種「供應衝擊」，既會推高通脹而需要加息，又會損害就業而需要減息。美聯儲須選擇優先應對通脹還是就業市場的威脅。擁有永久投票權的紐約聯儲銀行行長威廉斯周二表示，預計關稅將導致今年的通脹率高於他的預期。他說，關稅會推高消費者支付的價格，而這很快會發生。

折扣零售商Target已警告，該公司在冬季嚴重依賴墨西哥的農產品，向墨西哥加徵關稅，可能促使Target最快在本周提高蔬果價格，士多啤梨、牛油果和香蕉等可能加價。美國電子產品零售商Best Buy亦警告，關稅可能令其電子產品加價。

（綜合報道）

[國際金融]