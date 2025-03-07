AI概念熱炒 港股升775點創3年高 人大經濟記者會加速升勢 重磅騰訊阿里漲8%

明報記者

隔晚美股做好，恒指昨高開近400點見23,987點已是全日低位，其後港股愈升愈有。人大經濟主題記者會於昨下午3時開始後，會上公布組建國家創業投資引導基金，刺激科技股驅動恒指最多曾升816點，最終收升775點或3.3%。單計ATMXJ及快手六大科網藍籌，已為恒指貢獻逾530點（見表），佔大市昨日升幅近七成。國指升307點或3.6%，收報8938點，科指大升310點或5.4%，收報6068點。北水南下淨流入略減至65億元，兩日淨流入累計149億元。

六大藍籌科技股貢獻大市七成升幅

科技股全線向上，資金炒作阿里巴巴所推新AI模型被評更勝DeepSeek，股價彈升8.4%，騰訊AI助手元寶據報在iPhone App Store下載量超越DeepSeek，股價升7.6%創逾3年高位。傳聞中央擬取消收購存量房價格限制，內房股異動，華潤置地（1109）、龍湖（0960）升4%，中國海外（0688）升近半成。另外，長和（0001）續升9.4%，成為第二大升幅藍籌股。

資深股評人郭思治表示，港股兩日累升逾1400點，加上成交配合，相信經過上周回調千幾點後，今浪的技術調整已經完成，後市將繼續尋頂，初步睇2022年2月的高位25,050點。他續指出，比亞迪（1211）早前大規模配股逾435億元，意味基金再次入場，「基金300幾蚊接貨，唔會賺10蚊就走」，預期繼續有資金流入，籲投資者不要隨便做淡。

資金入市積極 成交增至逾3700億

第一上海首席策略師葉尚志亦表示，昨日成交增至逾3700億元，顯示資金入市積極程度依然良好，相信在資金持續流入的推動下，將有助大市保持升勢，除了AI相關股外，資金追落後的態度亦更見積極，例如內房股和金融股。

分析：不排除二線科技股接力

另外，人行行長潘功勝昨日表示，會推動設立債券科技板，加大金融支持科技創新，而發改委主任鄭柵潔亦透露，將組建國家創業投資引導基金，帶動地方資金、社會資本近1萬億元人民幣，並通過市場化方式投向科技型企業。郭思治認為，雖然科技股累升不少，但相信中央的政策始終有捧場客，一線科技股確實升了得多，不排除由二線股接力，待一線股稍作調整後再炒過。