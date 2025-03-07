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中證監主席吳清：高度重視科技創新

【明報專訊】內地人工智能公司DeepSeek推出低成本模型，推動香港與內地科技股在農曆新年假後急升。中證監主席吳清表示，DeepSeek在全球人工智能領域脫穎而出，讓世界對中國科技創新能力有新認識，帶動中國資產價值重估。他指中證監高度重視科技創新，不斷提升資本市場「科技含量」，將加強支持科創的金融服務。

DeepSeek異軍突起 中國資產獲重估

不過吳清亦提醒，科技創新伴隨風險，科企經營業績往往不確定性大、轉虧為盈的周期長，一旦失敗或要付出巨大代價，希望市場客觀冷靜看待科企成長中的風險，以科學方法和工具有效管理風險。對於未盈利企業上市等，則希望各方給予更多包容和理解，以營造健康良好的市場環境和創新生態。

中證監去年9月和今年1月推出措施推動保險、基金等中長期資金入市，吳清指加上與人行出支持資本市場貨幣政策工具，投資者預期和市場信心都有明顯改善，推出中長期資金入市成效初步顯現，入市長錢明顯增加。去年9月以來，保險資金、各類養老基金在A股市場淨買入約2900億元（人民幣，下同），有力支持市場企穩向好。

去年A股派息2.4萬億 歷史新高

吳清指出，去年9月以來，各類中長期資金所持A股流通市場，從14.6萬億元增長22%至17.8萬億元。他又稱，去年A股企業派息和回購分別達2.4萬億元和約1500億元，均創歷史新高，分紅回購總額遠超新股上市、再融資和減持總規模，滬深300指數股息率達到3.4厘。