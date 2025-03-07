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京東上季經調整純利升34％勝預期

標籤：經濟

【明報專訊】京東集團（9618）公布截至去年底止第四季及全年業績，第四季股東應佔盈利大升1.91倍至98.54億元（人民幣，下同），非美國通用會計準則下淨利潤則升34.2%至112.94億元（見表），優於市場預期，年度派息每股0.5美元。

京東集團首席執行官許冉稱，隨着消費情緒穩步回升，加上有力執行戰略，對2025年更加樂觀。

首席執行官：2025年更樂觀

京東昨公布業績前，與一眾重磅科網股同步急漲，收市大升逾8%，收報179元。京東美股ADS早段亦升逾3%，高見45.37美元，以1股ADS等於2股港股計，折合約176.9港元，較本港收市略低1.1%。

季內京東總收入升13.4%至3469.9億元，商品收入及服務收入分別升14%及10.8%，許冉表示，在消費市場逐步回暖的背景下，上季集團的收入按年增速重回雙位數，利潤也保持健康增長，期內大部分品類收入，以及包括活躍用戶數和購物頻次在內的關鍵指標均實現雙位數增長。首席財務官單甦補充，第四季多個品類及業務板塊的增長充分體現了宏觀消費回暖，而京東的市場份額也在穩步擴大。

全年計，去年京東股東應佔盈利升71.1%至413.59億元，非美國通用會計準則下淨利潤則升35.9%至478.27億元，總收入增6.8%至1.16萬億元。許冉對2025年更加樂觀，指日前中央定下5%的GDP增長目標，並表示繼續支持消費，相信消費市場仍可保持穩定增長，即使短期或受宏觀環境的挑戰，但長期仍充滿信心。

擬未來3年回購最多50億美元股票

單甦則解釋去年盈利能力持續提升，主要得益於成本管控和運營效率優化方面的努力，有信心逐步實現長期盈利的目標，而未來36個月內集團可能回購最多價值50億美元的股票（包括美國ADS）。

多個範疇都應用AI

主要包括達達、京東產發、京喜及海外業務在內的新業務，第四季錄得8.85億元虧損，全年虧損達28.65億元，較2023年3.29億元虧損額大增。

至於集團於AI的發展戰略，許冉只說，京東一直都有推動創新科技去提升放率，尤其是集團在供應鏈上擁有明顯優勢，在多個範疇都有應用AI如總結產品評價、提高廣告投量效率等。