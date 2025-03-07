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歐再減息0.25厘 暗示或近尾聲 央行降今明兩年GDP增長預測

【明報專訊】面對貿易戰帶來的經濟動盪，以及歐洲增加軍事開支的挑戰，歐洲央行仍維持寬鬆措施，宣布減息四分之一厘，將隔夜存款利率降至2.5厘，是去年6月啟動減息周期以來，第6次減息。主要再融資利率及邊際貸款利率亦分別降至2.65厘和2.9厘，符合市場預期。

歐洲央行形容，貨幣政策正「明顯放寬」，多次減息使企業和家庭的新借貸成本降低，貸款正在增加。最新用語與該央行1月的議息聲明頗為不同，當時歐洲央行仍然描述其貨幣政策「具限制性」。市場人士認為，歐洲央行正暗示隨着通脹降溫，減息周期可能接近尾聲。交易員下調對歐洲央行的減息預期，預計今年底前只會再減息37個基點（1厘等如100基點）。歐元兌美元昨晚高見1.085，是4個月以來高位。隨着美國總統特朗普的關稅威脅擴大，歐元兌美元本周以來升約4%，令歐元本周升幅，有望創2020年3月以來最高。市場等待更多有關特朗普對墨西哥和加拿大關稅的緩減措施，美股三大指數早段續跌。

歐元見1.085 本周或5年最大升幅

本周公布的數據顯示，歐元區2月通脹率按年升幅回落至2.4%。歐洲央行最新預計，今年整體通脹率平均為2.3%，較此前預期的2.1%有所上調，而明年為1.9%。該央行指出，多數通脹指標均表明，通脹將持續穩定在2%的中期目標。

歐洲央行行長拉加德表示，通脹回落進程仍然順利，儘管實現通脹目標的時點略為延後至明年初，而不是此前預期在今年達標。她形容，貨幣政策正轉向「更創新的方法」，由於背景因素每天都發生「巨大」變化，央行不會承諾任何特定的利率路徑，重申貨幣政策將按數據決定。拉加德形容，經濟擴張的風險仍傾向下行，由於「不確定性增加，對投資和出口的影響可能超出此前預期」。歐洲央行下調對歐元區的經濟增長預測，預期今年增幅為0.9%，明年為1.2%，今、明兩年的最新預期升幅，各被下調0.2個百分點。

隨着美國掀起貿易戰的風險擴大，加上歐洲正進行財政改革，擴大國防及基建開支，以減少對美國的依賴，種種不確定性疊加，預計歐央行官員對未來對利率政策的分歧將會擴大。

德增國防開支 債息急升

長年嚴守政府債務規訂的德國，擬設立總值5000億歐元的基金，支持未來10年的國防和基建項目，超過GDP 1%的國防開支將不受債務規訂約束。潛在的巨大財政變動，令德國債市受壓。德國10年期國債孳息率周三升31個基點，漲至2.79厘。彭博社指出，這是1990年柏林圍牆倒下之後，最大單日升幅。德國10年期國債孳息率周四續升至2.93厘，是2023年10月以來最高。債市拋售潮蔓延至亞洲市場，日本10年期國債孳息率周四漲至1.5厘，是2009年以來最高。

（綜合報道）

[國際金融]