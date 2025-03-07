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外電：美擬委大摩前高層 領導新主權基金

【明報專訊】路透社及彭博社引述知情人士稱，美國商務部擬任命摩根士丹利前高層格蘭姆斯（Michael Grimes），領導美國總統特朗普計劃成立的主權財富基金，以推動有助美國國家安全的投資。格蘭姆斯上月離開任職30年的大摩，並轉投美國商務部。作為星級科技投資銀行家，格蘭姆斯曾主導多家科技企業的IPO，包括Meta、Uber及Airbnb，並為全球首富馬斯克以440億美元收購Twitter提供建議。

推動國安投資 包括稀土國防等

特朗普在去年競選期間，建議以部分關稅收入建立主權財富基金，作為投資美國產業的資金來源。特朗普已於2月簽署行政命令，加快落實主權財富基金的計劃，目標是促進大規模的公共與私人資金合作，推動關鍵礦物、稀土、製造業、國防技術及國防採購等重要領域的投資，尤其針對中國目前掌握優勢的產業，以降低國安風險。特朗普亦曾建議，以籌劃中的主權財富基金收購TikTok。

美國財政部上月已任命在華爾街資歷深厚的退伍軍人JR Gibbens，為設立主權基金提供建議。消息稱，當局正考慮安排主權財富基金，與美國國際開發金融公司（DFC）及美國進出口銀行（EXIM）合作。

據彭博社報道，特朗普的顧問曾討論DFC如何推動與國安相關的海外投資，加強美國對格陵蘭及巴拿馬的影響力。

關稅收入或成資金來源

主權財富基金的資金，通常依賴國家的預算盈餘，擁有大量油氣收入的挪威及沙特阿拉伯，都以主權基金資金進行股債等投資，反觀美國卻擁有龐大預算赤字。消息稱，籌備中的美國主權基金，預計將由日後成立的「對外稅務局」（External Revenue Service）提供資金。特朗普曾表示，希望成立「對外稅務局」來處理外國進口商品關稅產生的收入。

知情人士稱，美國政府正研究阿布扎比投資局（ADIA）、沙特阿拉伯公共投資基金（PIF）及挪威央行投資管理公司等主權財富基金，作為成立美國主權財富基金的參考。目前該基金仍處於早期規劃階段，具體架構及資金來源仍有變數。路透社指出，若要成立主權基金，可能需要美國國會批准。

（綜合報道）

[國際金融]