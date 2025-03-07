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美上月裁員17萬增2.5倍 政府削6萬人

【明報專訊】人力資源機構Challenger, Gray & Christmas公布的數據顯示，美國僱主在2月宣布裁員172,017人，較1月增加245%，是2020年7月以來最高的月度裁員人數。Challenger指出，美國上月超過三分之一的裁員，來自馬斯克率領的美國政府效率部（DOGE）向聯邦政府人員發出的解僱。據統計，美國聯邦政府職位在上月裁減62,242個，涉及17個聯邦機構。

Challenger指出，受DOGE的裁員行動影響，加上政府合約取消，以及商界對貿易戰的擔憂等，令2月裁員人數激增。連同美國僱主在1月宣布的裁員計劃，使今年頭兩個月的裁員總數達到221,812人，這也是2009年金融海嘯以來最高水平。

新申領失業金人數大減2.1萬

除政府以外，零售業也是裁員重災區。梅西百貨（Macy's）（美：M）和 Forever 21等零售企業，上月合共裁員38,956人。隨着政府規模縮減、大規模驅逐非法移民出境以及嚴格的移民限制逐漸成形，市場對就業市場及經濟前景的擔憂加劇。不過最新的首次申領失業救濟人數顯著減少。在截至3月1日當周，美國首次申領失業救濟人數按周減少2.1萬人，總數降至22.1萬人，顯著低於市場預期的23.5萬人。至於截至2月22日當周的持續申領失業救濟人數卻增至189.7萬人， 高於市場預期。

（綜合報道）

[國際金融]