葉創成：京東物流業績佳有前景 續持有

京東物流執行董事兼首席執行官胡偉在業績報告指出，助力社會化物流成本降低，是集團自成立之初就設立的長期發展目標，始終堅持「把商品放在離消費者最近的地方，減少搬運次數和搬運距離」這一核心運營哲學。而筆者近月兩次光顧京東物流母公司京東（9618）網購藥膏給家人使用，便感受到上述運營哲學的實踐對客戶所帶來的重大方便，原因是去年第四季初次訂購時藥膏從福建倉庫運送到本港需要一星期，今年初再訂購已轉為從深圳倉庫送抵，兩日內便送到本港。

擁逾8萬外部一體化供應鏈客戶

更重要的是，京東物流不止做母公司京東的生意，去年集團服務的外部一體化供應鏈客戶按年上升8%至80,703名，有關客戶平均收入達40萬元人民幣。

有分析認為，目前中國物流市場其中一個主要投資機遇便是滲透率仍然偏低的「第三方物流」，原因之一是當企業到了高質量發展階段，就會傾向於由第三方物流公司提供服務，「第三方物流」滲透率料慢慢提升；原因之二是物流行業有很明顯的規模經濟屬性，所以行業龍頭會強者愈強，隨着行業集中度提高，各個賽道的龍頭均有更大的機會。截至去年12月31日，京東物流運營着超過1600個倉庫、近1.9萬個配送站及網點，並擁有超過37萬名自營配送等操作人員，規模可觀，故筆者期望其未來可成為中國「第三方物流」龍頭企業之一。

[葉創成 創富倉]