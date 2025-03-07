調控政策影響 台灣樓價或調整

台經院產經資料庫總監、APIAA理事劉佩真表示，去年台灣經濟增長率受AI及半導體相關行業帶動，同時推動了住宅及商用不動產需求，加上台灣推出年輕人「上車」方案刺激年輕人入市，且股市財富效應蔓延至樓市，令當地樓市不論是住宅或商業型均呈現上升之勢；但隨着當地政府在去年第四季推出樓市調控措施，導致住宅市場出現明顯降溫，故去年台灣樓市呈先高後低，市場預期台灣今年經濟增長進一步放緩。因此，市場亦預期2025年台灣樓價進入調整期，除了去年推出調控政策外，而且樓盤供應充足，市場消化恐需時間，加上「特朗普2.0」帶來的地緣政治影響，故預測今年台灣樓市情况將不如去年。

法規限制按揭 置業融資難度增

KPMG畢馬威不動產顧問公司副總經理林昇恒表示，受「《銀行法》72-2條」規範按揭貸款放款30%限制，台灣去年推出政策要求各銀行提高按揭質素貸款要求，提高了買家購買物業時融資難度，而2025年台灣物業市場，會受特朗普上台及在台灣新的樓市政策所影響。特朗普關稅政策將提升當地通脹壓力，令美聯儲局在減息決定更謹慎，台灣央行想將樓市降溫的效果可能會驟減，他預期台灣樓價會維持目前水平，同時，相信富人對按揭需求不高，故對豪宅受影響較小。

主要都會區樓價去年底升幅放緩

另外，一般發展商因為樓市氣氛淡靜，更考慮延緩推出大型樓盤或變賣物業以增加流動現金。今年台灣房市料仍將維持低迷，主要因為台灣受多個不確定因素影響；再者，樓價亦與全球政經環境、科技發展有密切相關。所以，今年台灣企業將需要提早佈局、進行整體策略規劃，以掌握經濟全面復蘇後的商機。

分析：上半年樓價或跌3%至8%

信義不動產剛公布對2025年台灣樓市分析，由於去年政府推出樓市調控措施，銀行房貸額度已接近規定上限，故不意外樓市出現波動，加上9月當局推出「第七波信用管制」，令物業市場氣氛持續萎縮，雖然樓價仍處歷史高點，但數據顯示2024年第四季全台樓價指數月增0.57%，年增10.44%，但亦見年底各主要都會區樓價升幅皆有放緩，其中桃園出現負增長。最新調查結果顯示，買家置業意向看跌比例大幅增加，主要受到信用管制政策的影響，市場轉趨保守觀望，不過，由於台灣經濟增長仍強勁，通脹仍高，預料住宅價格短期內較難出現價格修正。

科達建築董事長賴建程表示，這波打擊炒房政策真正發酵時點，可能在今年上半年出現，預估下修幅度是3%至8%不等。他表示，政策打壓炒樓，「央行第八波房貸信用管制」醞釀中，故台灣在今年上半年樓價仍難看好。

天時地利不動產顧問公司總經理張欣民提到，今年上半年將延續目前樓市的交投疏落，不過，今年下半年自住、剛需的民眾可考慮置產，預期下半年可因價格下修，而恢復些人氣。

不過，雖然樓價預期有下修空間，但若從區域觀察，賴建程提到，由於通脹及建築成本上升，樓價還是難以大跌，但樓盤較多的地區才有可能出現較大下修幅度。他表示，台灣置業都是以地段、交通、人口等為指標。在雙北地區，新北市包括板橋、新莊、三重、永和、新店等區，仍是「上車」熱門區域；台北市以松山、信義、中山等區為主。

張欣民認為，在第七波信用管制前，台灣樓市投機氣氛濃厚，甚至出現集資買樓、愈早買賺愈多的氛圍。不過，在新調控政策下，或許能讓民眾對房地產存有風險意識，長遠來看，有助於提升房市的整體健康度。賴建程也說，長期而言，對房市抱持謹慎樂觀態度，因為「首購」買家剛需、換樓需求仍在，房市基本剛需買盤也有穩健支持，加上按境外資金匯回專法，首批台商回台資金目前已解禁，市場預計將有超過千億元資金流至房地產，以及AI技術發展、供應鏈移轉等領域。因此，看好未來台灣經濟表現，今年樓市成交量有機會逐步回穩。

整體而言，市場仍是青睞中小型單位，估計仍以17至23坪、26至35坪，總價2000萬新台幣以下及2500萬至3000萬新台幣區間，為未來主力。

明報記者 龍彩霞

[環球樓市]