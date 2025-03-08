百度一周兩抽水 發可交換債籌156億

或以攜程股份交付

百度指出，該等債券將參考攜程集團（9961）聯交所上市的普通股，初始交換率為債券每10萬美元本金交換1,107.0457股攜程股份（相等於每股攜程約702.13港元始交換價），另債券若干帳簿管理人以每股攜程491元於場外私下協商交易中出售攜程股份，供債券投資者做對冲交易。該批債券固定利率為零。在滿足若干條件下，百度可選擇以公司持有的攜程股份代替現金交付或以現金及攜程股份結合的方式交付。該等債券不可交換為攜程集團的美國存託股。該等債券的交換率及其他條款尚未最終確定，且將在債券發行定價時確定。

百度在本周中公布發行100億元人民幣計值的優先票據，淨額同樣用作一般公司用途，包括償還若干現有債務、支付利息及一般公司用途。

本周抽水的焦點股另有比亞迪（1211），配售近1.3億新H股，吸金淨額433.3億元。