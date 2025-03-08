王國龍相隔年半再沽領展 套3646萬 股價近4個月高位 較前年供股價仍低兩成

明報記者 周永雄

領展股價昨天高見36.5元，但掉頭曾跌穿36元，低見35.9元，收報36.1元，跌0.69%，成交額約5.23億元。昨日收市價計，王國龍所持餘下股份市值約1.55億元。領展股價今年以來累升約9.7%，但與2023年3月供股價44.2元尚有約22.4%的距離。

公司發言人：私人財務安排

王國龍持股在去年7月8日上升約192.6萬股至約530.11萬股，持股由0.13%升至0.2%，所增加股份或與長期獎勵計劃所授股份有關。按領展去年5月29日公布全年業績為例，若今年相若時間公布業績，兩個月董事禁買賣期將於本月底開始，屆時領展董事不能買賣領展股份，減持行動最遲需在本月內出手。領展發言人確認王國龍出售領展房託基金單位與公司業務及運作無關，亦完全符合相關監管要求。

分析：令人聯想本人看淡前景

王國龍上一次沽售為2023年8月3日，當時以每股42.39元售出約107.58萬股，套現約4560萬元，但每股售價低於當年3月的供股價，當時他參與供股逾22萬股，有股評人形容他在供股後不足5個月即「蝕住走」。而在他上次減持後，領展股價在其後兩個多月反覆偏軟，於10月底跌至35.6元才見底，股價累跌約16%。對於王國龍在領展近4個月股價高位減持股份，耀才證券研究部總監植耀輝表示，王國龍於2023年減持後，領展股價表現亦「麻麻地」，而他的最新減持行動不禁令人聯想到，他本人是否亦看淡公司前景。植耀輝表示，由於租務市場的前景仍有待觀察，不建議投資領展。