百大內房銷售增8% 分析：小陽春初現

國央企2月銷售升37% 民企跌14%

方正指出，十大頭部房企2月銷售按年錄雙位數恢復，韌性較強；累計首兩個月銷售額亦升0.9%；而百強房企開年首兩個月銷售按年亦有正增長，認為是小陽春初現，止跌回穩延續。當前中央國企銷售韌性較強，國央企2月銷售額按年增長達36.6%，華發股份、越秀地產、中海地產等按年增幅顯著；然而民企2月份銷售額按年仍跌14.4%，混合所有制房企2月銷售額仍按年跌17.9%。

招商國際則稱，銷售數據顯示一二手樓在1至2月表現穩定，而截至今年3月5日，內地30城新房年內成交面積按年增1%，16城二手房年內成交面積按年亦增39%，1至2月表現已超預期，認為3月成交有望持續走高，小陽春可期。

招商國際又指出，對第二季度的銷售樂觀，原因是相較3月小陽春，市場更加擔憂第二季度銷售回落幅度。但基於2024年下半年監管對市場波動的密切關注及積極干預，認為監管主動管理市場預期的決心已示，兩會中關於出台政策的表述也給予進一步印證，因此相信監管對小陽春後銷售回落的重視程度較往年更高，意味着銷售下滑超預期後出台積極政策的機會顯著提升，將一定程度維護購房者信心，並維持正常購房需求不被過度抑制。

此外，市場氣氛方面，春節以來大中華市場受科技提振表現亮眼，雖積極情緒使居民改善收入預期尚需時日，但較去年同期居民對經濟信心存在邊際改善，將影響部分居民購房決策。 融資方面，隨着萬科（2202）事件處置有所進展，購房者對政府救助舉措期待更強，對國央企債務違約擔憂程度減弱。該行認為地產板塊在第二季受到提振的概率高達70%。