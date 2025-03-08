遠展伙周大福企業 與星億資產置換

遠展周企付2.6億元

協議綱領主要條款包括，遠展及周企作為合營伙伴，將與星億作資產置換，星億將透過回購或資本削減或星億與合營伙伴協定之其他方式，出售其在QWB項目之50%合訂股權，使合營伙伴於完成時將共同擁有QWB項目之100%權益。

自2025年3月31日起，合營伙伴將承擔有關QWB項目之全部股權資金責任。星億同意終止QWB項目相關娛樂場管理協議，惟將繼續提供管理服務至2026年3月底等。同時，遠展及周企將自星億收購策略資產，即Treasury Hotel的100%權益、Treasury Car Park的100%權益及Festival Car Park的50%權益。

另外，星億將收購遠展及周企於黃金海岸項目合共66.67%合訂股權，該項目由位於澳洲昆士蘭黃金海岸布羅德海灘島之兩座酒店大樓組成，而合營伙伴保留參與下一座發展項目大樓之若干權利。

而遠展及周企將分期向星億支付現金5300萬澳元（相當於約2.6億港元），首期款項3500萬澳元（相當於約1.72億港元）須不遲於2025年3月7日支付。交易尚需監管批准、貸款人批准、遠展股東批准等。遠展指出，截至昨日公司尚未就建議交易之架構達成最終協議。因此，建議交易之交易架構及具體條款尚未明確。