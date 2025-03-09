moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

鮑威爾指經濟仍好 美股倒升收市 Tesla連跌7周 市值蒸發7000億美元

【明報專訊】美國非農數據遜預期，市場憂經濟轉弱，但美國聯儲局主席鮑威爾指經濟仍然良好，不急於減息，紓緩市場情緒，美股三大指數趁消息低位回升，道指收報42,801點，上升0.52%，納指收報18,196點，升0.7%，標指收報5770點，升0.55%，納斯達克中國金龍指數升0.47%，至8049點。全周計，道指累跌2.37%，標指累跌3.1%，創去年9月以來最大單周跌幅，暫抽回200天線之上，納指累跌3.45%，續壓於200天線之下。

明報記者

重磅科技股個別發展，蘋果（美：AAPL）升1.59%，Alphabet（美：GOOGL）升0.88%。微軟（美：MSFT）逆市跌0.9%，亞瑪遜（美：AMZN）跌0.72%，Meta（美：META）跌0.36%。Nvidia（英偉達）（美：NVDA）股價周五曾跌1.9%，拖累市值低至2.65萬億美元，與1月初高位比較，兩個月間蒸發1萬億美元。其收市價雖回升1.9%，帶動市值升至約2.75萬億美元，仍被蘋果的約3.59萬億美元市值進一步拋離，今年以來股價累跌約16%，因市場憂慮關稅及人工智能設備支出放緩等。

Nvidia市值遭蘋果拋離

白宮紅人馬斯克所持特斯拉（Tesla）（美：TSLA）逆市跌0.3%至262.67美元，一周累跌約10.3%，且連跌7周，美國總統大選以來股價上升帶來的7000億美元市值已經全數回吐，市值降至約8449億美元。50 Park Investment創辦人Adam Sarhan指出，押注馬斯克參政有利股價的策略未奏效。摩根大通預計標指短期在5200至6000點上落，因市場續波動、政策不確定性及投資者配置風險，維持標指今年底目標為6500點。

ADR港股比例指數收報24,247點，跌0.5%，現貨月夜期收報24,144點，跌1.07%，比現貨低水87點。在美國上市預託股方面，阿里巴巴（9988）折合港元收報136.59元，較港收市跌2.44%；騰訊（0700）折合港元收報530.12元，較港收市跌0.63%；美團（3690）折合港元收報181.56元，跌1%。

港府研擴展大灣區跨境理財通

另外，為深化內地與香港金融市場的互聯互通，財經事務及庫務局透過社交媒體表示，正研究擴展大灣區跨境理財通，推進人民幣交易櫃台納入港股通的技術準備工作。