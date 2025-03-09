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置地資本再循環計劃 目標2027年完成60億美元

【明報專訊】中環大地主置地控股（星：H78）較早前披露在未來10年推動100億美元資本再循環計劃，其最新披露，該計劃目標是在2027年完成其中60億至70億美元資本再循環。同時首次披露，該計劃除此前透露過會移離建樓出售業務之外，新增減持非核心商業物業及將成熟項目置入房託或第三方投資工具，作為選項。

房託及減持物業成新選項

這是繼置地所屬怡和系，於2014年重返港股入股中升控股（0881），並於2021年成藍籌股，及後於2021年推動怡和控股及怡和策略合併，解除互控關係後，該系另一重大動作。根據置地上周五公布的業績顯示，該項策略之落實，旨在聚焦於樞紐城市的商業物業，並在區內其他樞紐城市物色新機會。儘管該集團指會減持非核心商業物業及運用房託，但是尚未見具體選擇哪些物業作為對象。

置地進一步指出，中環收租物業維時3年「Tomorrow's Central」的大翻新轉型計劃，集團承諾投資4億美元，當中包括新置10間奢豪級多層店舖，目前其於中區有四成零售可租用面積正在翻新。不過在變身期間，去年度旗下在港的奢華零售項目貢獻減少，但消費累計達20萬元的超高淨值客戶數目按年增加1%，該等零售面積的呎租按年上升7元，達到210元。至於寫字樓方面，位於中環的物業空置率達7.6%，呎租按年跌5元，最新為101元。