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內地CPI跌0.7% 相隔13月再現通縮 統計局：春節效應影響 券商料3月續跌

【明報專訊】國家統計局昨公布2月份中國居民消費價格指數（CPI）及工業生產者出廠價格指數（PPI）數據，今年2月份CPI按月跌0.2%，按年跌0.7%，由今年1月份CPI按年升幅0.5%轉為下跌，是時隔13個月再錄通縮，亦較市場預測按年跌0.5%為低；PPI方面，今年2月份PPI按月跌0.1%，按年跌2.2%，較今年1月份PPI按年跌幅2.3%收窄0.1個百分點，較市場預測按年跌2.1%為低。以1至2月平均價計，CPI按年跌0.1%，PPI亦跌2.2%。有中資券商預期3月CPI會繼續下跌，通縮陰霾揮之不去。

明報記者 方楚茵

國家統計局城市司首席統計師董莉娟解讀指出，2月CPI下跌主要是受春節錯月、假期和部分國際大宗商品價格波動等因素影響。她解釋，春節錯月導致上年同期對比基數較高之外，上年2月份受春節因素影響，食品和服務價格上漲較多，抬高了今年2月份的對比基數，導致今年2月份按年受上年價格變動的影響為負。從結構看，一些領域價格顯現積極變化，CPI中部分工業消費品和服務價格穩中有漲，PPI降幅有所收窄，當前物價溫和回升的態勢沒有改變。

2月PPI按年跌幅收窄至2.2%

2月份PPI按月、按年降幅均收窄0.1個百分點。PPI下降主要有以下原因，包括春節前後為工業生產淡季，多數建築專案停工影響建材需求。

對於2月份再陷通縮後CPI未來走勢，內地國信證券報告指出，基於高頻價格指標的表現，考慮穩增長政策顯效對2025年3月價格的影響，預計3月內地CPI食品價格按月跌約1.5%，CPI非食品價格按月跌約0.1%，CPI整體按月跌約0.4%，按年或跌約0.1%，與1至2月累計按年基本持平；PPI方面，預計3月內地PPI按月升0.1%，3月PPI按年跌約2%，較1至2月累計按年持續上升。

銀河證券則預計，3月CPI將回升轉正，PPI延續收窄。該行預計3月份CPI按年增速在0.1%左右。3月份PPI則跌約2.1%左右。

宏觀政策料助擴內需

銀河證券指出，政府工作報告將物價目標從以往的3%左右下調為2%左右，又定調今年宏觀政策將更加積極有為，可加速釋放消費潛力，全面擴大國內需求，而消費動力釋放和PPI修復，將繼續支撐核心CPI等。