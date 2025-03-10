【明報專訊】內房股寶龍地產（1238）公布，於3月7日獲悉其全資附屬公司寶龍地產（維京）於維京群島高等法院的東加勒比最高法院被提出清盤申請。清盤申請由Oasis Management代表Oasis Investments II Master Fund Limited、AM Asia Strategies Master Fund LP及PAG-P Asia Fund L.P.作出，內容有關未償還公司所發行及由寶龍維京所擔保的於2024年8月10日到期年息6.25厘、本金5億美元的優先票據，申請人聲稱合共持有未償還本金額中的近1.99億美元。
清盤申請的聆訊定於2025年4月28日舉行。清盤申請的提出不代表已按申請成功對寶龍維京進行清盤，而截至昨日公布日期，維京法庭並無頒布清盤令以將寶龍維京清盤。公司不認為清盤申請會對公司於此階段的營運造成實質性影響。
寶龍指出，正在與申請人積極溝通，務求在對其他債權人公平的原則下，與申請人協商達成有效的解決方案。公司認為清盤申請並不代表其他持份者的利益，並可能損害公司和其他持份者的價值。公司將尋求法律措施以堅決反對清盤申請，並採取一切必要行動以保障其合法權利。
寶龍重申，將尋求確保集團可持續經營且維護所有持份者利益的整體解決方案。公司、其財務顧問安邁及法律顧問盛德律師事務所將與債權人合作，進一步探討尋求全面解決當前流動資金問題的所有可行方案，以期盡快與境外債權人達成協議。
另外，寶龍公布今年2月合約銷售額6.08億元（人民幣，下同），按年跌48.3%；今年首兩個月合約銷售額13億元，按年跌43.4%。