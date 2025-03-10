清盤申請的聆訊定於2025年4月28日舉行。清盤申請的提出不代表已按申請成功對寶龍維京進行清盤，而截至昨日公布日期，維京法庭並無頒布清盤令以將寶龍維京清盤。公司不認為清盤申請會對公司於此階段的營運造成實質性影響。

寶龍指出，正在與申請人積極溝通，務求在對其他債權人公平的原則下，與申請人協商達成有效的解決方案。公司認為清盤申請並不代表其他持份者的利益，並可能損害公司和其他持份者的價值。公司將尋求法律措施以堅決反對清盤申請，並採取一切必要行動以保障其合法權利。

寶龍重申，將尋求確保集團可持續經營且維護所有持份者利益的整體解決方案。公司、其財務顧問安邁及法律顧問盛德律師事務所將與債權人合作，進一步探討尋求全面解決當前流動資金問題的所有可行方案，以期盡快與境外債權人達成協議。

另外，寶龍公布今年2月合約銷售額6.08億元（人民幣，下同），按年跌48.3%；今年首兩個月合約銷售額13億元，按年跌43.4%。