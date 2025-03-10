奇瑞擁高增長 拓新能源車落後

撰文 旻晞

內媒報道，成立於1997年的奇瑞汽車，早於2004年便有意上市，但廿年來上市一事幾經波折，包括曾試圖借殼上市、分拆奇瑞新能源，又曾嘗試到A股及港股「敲門」等等，惟最終都未竟全功。直至今年2月集團的年度幹部大會上，董事長尹同躍再次確認今年要完成包括上市等目標，並完成年度經營銷售目標、關鍵能力提升，實施品牌全面國際化，以及對管理及文化作出變革。尹指出，登陸資本市場既有利於奇瑞建立長期資本補充通道，又有利於啟動奇瑞股權激勵機制。後者尤其考慮到目前奇瑞管理層及員工持股平台合共持有18.25%，持股僅隨蕪湖國資委的21.17%為集團第二大股東，便可理解來港掛牌對企業、對其員工來說都具備重大「意義」（套現）。而是次協同奇瑞來港上市的聯合保薦人包括中金、華泰金融及廣發融資。

按去年首三季全球銷量計算，奇瑞是中國第二大自主品牌乘用車公司和全球第十一大乘用車公司。旗下品牌包括瑞虎、艾瑞澤及風雲等核心序列與面向海外市場的OMODA及JAECOO品牌。主要車型包括瑞虎8、瑞虎7、瑞虎5x、艾瑞澤8、OMODA 5和風雲T9，而其中前五款車型於去年首三季平均月銷量超過1萬台及風雲T9於同期的銷量亦錄得強勁增長；另外，有瞄準家庭旅行及戶外越野市場的「捷途」、高端品牌「星途」；針對Z世代年輕車主的純電動SUV品牌「iCAR」，以及與華為合作建造的新能源汽車品牌「智界」。去年首三季，其內地乘用車銷量按年升62%；同期新能源汽車銷量更按年升2.47倍；其燃油車及新能源汽車期內銷量增速均排列內地第一。

尹同躍上周出席全國人大會議期間，接受記者採訪時表示，要全面擁抱新能源汽車，加速發展會帶來一系列變化。尹說要擁抱新能源汽車，正是因為相對規模相若的同業，奇瑞於新能源汽車的發展步伐相較落後。目前，奇瑞仍主要產銷燃油車，其收入佔比於往績期間持續保持於75%以上，新能源汽車收入比重於去年首三季雖大增11.8個百分點，惟仍只有16%，遠低於同業比亞迪（1211）的100%及吉利（0175）的約41%。

新能源汽車銷量升幅較快固然是優勢，但當然另一角度看，亦與其基數較低有關。2024年，奇瑞汽車銷量約260.4萬架、按年升38.4%，其中新能源汽車約58.36萬架，即佔總銷量的22%，與全行業新能源汽車滲透率達47.6%一比便可知高低。

負債率約九成 流動負債急升

作為中國汽車業目前及未來的主要增長動力來源，不難明白為何尹同躍提出要全面擁抱新能源汽車。近年奇瑞在這方面工作亦算積極，包括找來華為合作重點推出智界品牌，初期銷量未盡如人意，首款車型S7推出一年，月均銷量不足2600架；第二款R7去年底交付，銷量見改善，月銷破萬，但總體聲勢及銷量似乎仍不及理想（2015）去年4月推出的L6，甚至作為新能源汽車業後起之秀的小米（1810）、去年3月推出的SU7。市場固然明白奇瑞於新能源產業鏈的起步較慢，但要急起直追，在科研及市場銷售開支，以致在資本開支亦難免要大幅提升，不過要加大投入，這又涉及奇瑞另一痛處：負債偏高。

今年1月底，集團流動負債淨額達81.41億元（人民幣，下同），較去年9月底相比，4個月再增85%，主要與1月支付60.93億元股息有關。而資產負債率方面，2022年底、2023年底及去年9月底分別為93%、92%及89%。負債水平持續偏高，來港上市集資實順理成章。

「出海」較同業快 海外佔總收入逾四成

在新能源汽車奇瑞起步是較慢，但奇瑞也有走得比人快的地方，就是「出海」。奇瑞早於2001年便出口汽車，目前其乘用車已銷往110多個國家及地區，全球累計銷量逾1300萬架。根據弗若斯特沙利文的資料，去年首三季奇瑞分別在歐洲、南美和中東及北非地區銷量位列中國自主品牌乘用車公司第一，以及在北美及亞洲（中國除外）銷量位列中國自主品牌乘用車公司第二。去年全年計，其出口汽車114萬架，按年升21.4%，連續22年位居中國品牌乘用車出口第一。事實上，奇瑞海外市場收入於2023年已佔總收入的48.7%；去年首三季亦達44%。亦由於同款型號車款於海外市場有較高售價，尤其是在俄羅斯、巴西、中東等核心市場，價格比普遍國內高出50%以上，支撐了奇瑞整體乘用車有不俗的毛利率。

不過值得留意是往績期間，其海外市場主要集中輸往發展中的第三世界國家及新興市場，諸如古巴、緬甸、俄羅斯、索馬里、埃塞俄比亞、利比亞等。近年面對地緣政治風險頻生，集團亦已中止產銷到古巴、伊朗的交易，同時亦正縮減俄羅斯的業務活動，集團指主要是以降低制裁風險。上周，被問到美國加徵關稅的影響，尹同躍認為最終影響可能是很大，但已經習慣，強調要自身強大、科技創新和拼搏，形容還是靠實力說話。但俄羅斯作為奇瑞的主要出口市場之一，縮減業務對今後業績的影響尚待觀察。

去年收入4800億 上季逼3000億

不論如何，奇瑞去年度過了高增長的一年，按今年1月奇瑞公布的信息，去年全年收入近4800億元，意味其第四季收入直逼3000億元，已等同前三季收入的1.6倍，按年升幅亦達1.9倍，選擇今年上市不失為理想時機，尤其近月港股交投暢旺。不過時機也要把握的，比亞迪上周便趁勢配股，集資435億元，相信倍高於奇瑞及後來港招股的集資額，未知各大基金仍有否胃口再來「一客」車企IPO？

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