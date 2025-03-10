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摩通料內地GDP增長降至4.3% 美加關稅勢累出口 AI暫難明顯推動經濟

標籤：經濟

【明報專訊】美國2月和3月累計加徵中國進口貨品20%關稅，摩根大通中國首席經濟學家朱海斌表示，內地貨品在上一輪貿易戰已被課以20%實際平均有效稅率，美國關稅政策未有轉向迹象，估計至第三季美國會再加徵兩成關稅，淨出口轉為拖累GDP增速，料全年GDP增速降至4.3%。不過政府工作報告公布多項加強消費和社會保障措施，他估算總額達到4000億元至6000億元（人民幣，下同），加上各項政府投資建設逾5萬億元，有助抵禦外貿減少的衝擊，惟人工智能（AI）短期暫未能明顯推動GDP。

明報記者 歐陽偉昉

年初內地企業DeepSeek發布高效低成本的AI模型，引起市場期待AI提升生產力，加快內地經濟增長。朱海斌則指出，近年美國勞動生產力增速高於歐洲和日本，原因與AI關係不大，認為不論美國還是內地，AI由新概念到落地到影響GDP，還需要一段時間。他指新經濟規模仍不足以完全彌補房地產和服務業增速放緩的影響，不過內地AI興起，重要意義在除「新三樣」（電動車、太陽能電池、鋰電池）以外，內地在其他領域也有創新能力，若能興起更多的「新N樣」，有助經濟結構轉型，更快到達中高速增長的穩定狀態。

出口料轉拖累GDP 0.2個百分點

美國新政府對華再加徵關稅，朱海斌預計淨出口影響GDP增速，會由去年貢獻1.5個百分點轉為拖累0.2個百分點，不過今年消費和投資則較為樂觀，預期各自對GDP增長貢獻較去年提升0.5個百分點，分別增至2.7和1.8個百分點。提振內需是今年政府工作報告重點，朱海斌稱，內地居民儲蓄率高，反映他們缺乏消費意願，若要提升消費，當局需要解決未來就業和收入的預期較差、社會保障體系有待完善，以及近年房地產價格產生負財富效應的三個問題。

針對就業問題，朱海斌指民企在製造業投資相當積極，但服務業投資則較弱，過去15年就業職位由服務業創造，單靠製造業創新升級難以達至就業增長。當局提出服務業對外開放，他認為，監管預期清晰、透明化亦非常重要，過去教培行業的監管過度、影響發展的措施需要糾偏。今年政府工作報告提及加強社會保障措施，包括提高城鄉居民基礎養老最低標準每月20元、居民醫保和公共衛生經費人均財政補助標準35元，朱海斌指出，政策力度較市場預期為弱，認為當局有財政空間提高。

今明兩年內房投資料續跌

內房市場疲弱不只影響消費，更直接拖累房地產投資自2022年起持續萎縮。朱海斌稱，去年第四季房價明顯改善，最近二手成交能夠維持，惟新盤市場回落，去年當局將房貸利率、首付比例降至最低水平，需求端支持措施已「應出盡出」，現時市場相當視乎能否加快收儲商品房存進度，雖然去年11月起地方政府專項債券已支持收購存量房，但實際進度非常緩慢。

上周市傳內地考慮取消收購商品房的價格上限，不過朱海斌認為幫助有限，現時主要問題在於收儲後轉為租賃房的回報率不高，令地方國企收購動力不大，他建議中央可以財政補貼提高收益率，若收儲規模能達1萬億元，對房地產市場止跌回穩有極大幫助。不過，房地產投資復蘇滯後於價格回穩，他預期今年房地產投資仍下跌8%至10%，明年仍會下跌。