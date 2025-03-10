今年刺激經濟 財策為主幣策為副

人民銀行行長潘功勝上周提及，目前金融機構存款準備金率平均為6.6%有下行空間，而央行向銀行提供的結構性貨幣工具資金利率也有下行空間。朱海斌預計，人行會先降準，再降再貸款利率，最後才會下調政策利率，惟未必會在未來數周內出招。

在上一輪貿易戰的2018年至2019年間，人民幣兌美元最多曾貶逾14%，去年11月特朗普當選美國總統後，亦觸發人民幣至1月初最多跌近4.5%至7.3水平。朱海斌預期人民幣短期內會維持在現時7.3以下的水平一段時間，除了近期美元回落，內地亦要觀察兩成關稅對出口造成多少影響，再決定後續的調整。

下半年人幣或跌至7.5迎貿戰

摩通基本預期美國對中國貨品實際平均有效稅率，會由年初的20%升至60%，朱海斌預期人民幣下半年或跌至7.5，若美國關稅只針對中國而非各國對等關稅，人民幣或進一步貶至7.7至7.8。朱海斌稱，內地若不在匯率調整將對出口造成壓力，不過今次人民幣跌幅會較上一輪貿易戰為溫和，他指出，人行近年更為優先考慮匯率穩定，現時中間價定價加入逆周期因子，對匯率掌握力更強。此外，美國若徵收達六成關稅，內地亦在擴大多元化出口地，人民幣單邊兌美元貶值以維持在美國市場份額的重要程度亦會降低。