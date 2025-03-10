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芝商所4月推新平台 聯繫外匯市場與OTC

標籤：經濟

【明報專訊】全球最大的外匯期貨及期權市場的CME Group（芝商所），計劃在4月13日推出全新開發的「外匯現貨+」（FX Spot+）交易平台。該所外匯產品環球主管Paul Houston表示，新平台把外匯市場與場外（OTC）外匯現貨市場聯繫起來，可以簡化形式接入到具流通性且多元化的期貨市場，取得更窄價差，更易促進即時交易。雖然新平台面向機構客戶，但是因可供零售經紀接入，料最終令零售投資者亦受惠。

零售投資者料最終受惠

他指出，該所現有EBS即期交易平台，已提供日圓、人民幣、亞洲無本金交割遠期（NDFs），以及瑞郎、歐元等交易產品，有四至五成客人來自亞洲地區，並直接面向銀行用戶，每日提供即時報價。在4月13日推出的新平台，則會前所未有地把外匯市場與OTC外匯現貨市場聯繫起來，面向使用其EBS交易的銀行、小型對冲基金、資產管理機構、零售經紀、對冲基金，以及目前尚未建立清算或期貨市場關係、因而無法接觸外匯期貨流動性或客戶生態系統的機構用家。

新平台允許用戶在市場內提交被動買賣盤，這些買賣盤將以期貨市場慣例反映在外匯期貨訂單簿內。用戶更毋須另行開設帳戶及填報額外文件，即可通過現有EBS或芝商所連接方式直接接入即期期貨市場。他稱，這比其他外匯市場產品而言形成獨特性。

芝商所此前找來若干投資者做測試，先測試8種貨幣，包括了歐元兌美元，以及美元兌日圓、加元、澳元、新西蘭元、瑞士法郎、墨西哥披索，與英鎊兌美元的操作。在正式推出時，繼續會有該8個對子交易組合提供，並計劃擴展更多貨幣對。「外匯現貨+」更可自動做價格配對，並有獨立的市場莊家提供流通量，以及具流通量的期貨市場予以配合。測試顯示參與者多認為提供了流通性及更多選擇。