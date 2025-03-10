袁國守：仿《阿諾拉》刀仔鋸大樹

《阿諾拉》於去年10月於本港上映，差不多每星期都會入戲院看電影的筆者，竟錯過了這套今屆奧斯卡最佳電影，或許待日後補看。姑勿論是否如某導演說的︰「真係唔識欣賞！」，但至此刻的客觀事實是，這部小本獨立製作已名利雙收。

用一成資金吼多隻二三線股

同樣，好些二三線股，可能基本面一般，但只要配合「天時、地理、人和」，說不定股價翻幾番，所以不要少看所有二三線或細價股的潛力。操作上，假如擁有100萬元的倉，可拿十分之一即10萬元分配到十隻八隻二三線股，若然其中兩三隻黑馬爆上幾倍，就算其餘total loss，最後整體「損傷」有限，甚至賺錢。

當然，若獲幸運之神眷顧，全部「貼中」，結果將相當「和味」；即使另一極端，所有買入的二三線股，最終價值全歸零，投資組合也只是沒了一成資金。簡言之，亦是老話，「不要將所有雞蛋放在同一個籃子」，分散風險能保平安。

好了，哪些二三線股可吼？坦言，筆者鮮留意質素普普通通的個股，但每當「天時」到，又有「人和」，如年初至今港股強勢，跑贏全球主要股市，熱錢重返港股，不妨向新股市場埋手，每隻概念夠、「人氣」高的新股都可入飛認購。如上周一上市的「凍資王」蜜雪冰城（2097），僅掛牌5日便累升75%；又如今年1月掛牌的布魯可 （0325），憑着擁有奧特曼（港譯咸蛋超人）等IP授權的玩具品牌概念，上市首天股價曾飈逾80%，至今仍有逾57%進帳。至於去年底來港上市的毛戈平 （1318），至今掛牌約3個月，累升近1.9倍，憑的自然是其創辦人毛戈平在內地化妝品市場的名氣。

再以蜜雪冰城為例，有股評人提醒，此股基本面其實一般，因這類針對低價市場，收入主要來自飲料原材料製造，以及加盟店費用的茶飲股，顧客忠誠度不高，且面對「內捲」，但近日港股強勢，時勢做了英雄。內地《證券時報》早前亦發表評論文章稱，蜜雪冰城創紀錄屬於「天時地利人和」，呼籲投資者需要「冷思考」，且文章提到茶飲市場競爭激烈，蜜雪冰城未知能否維持高增長。

寧德時代群核科技可抽

然而，不打緊，務實去看，不管公司質素高低，從投資者的角度，能在其身上賺到錢的就是「好股」。若港股今輪升勢未完，往後只要新股的名氣夠，不妨全認購。往前看，即將來臨、市值過萬億元的寧德時代（深：300750）當然不可錯過；此外，「杭州六小龍」之一的群核科技已向港交所遞交上市申請，當公開招股時，值得真金白銀甚至以孖展去抽。

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[袁國守 投資心戰室]