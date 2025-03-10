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簡慧敏：從中國政府工作報告看港未來發展路向

【明報專訊】全國人大會議在上周三（3月5日）正式開幕，國務院總理李強發表政府工作報告（下稱報告），從回顧過往工作成果、明確政策導向，到擘畫未來藍圖、部署任務目標，都與經濟民生息息相關，每年出現的「報告熱詞」更是政之所向的「風向標」。

「創新」促發展 科技建未來

繼去年提出「發展新質生產力」的首要任務後，今年「科技」、「創新」繼續成為焦點。

報告中除了提出一系列前瞻性部署及新詞，包括具身智能、6G等，並持續推進「人工智能+」行動外，「落實促進民營經濟發展的政策措施」更向外界釋放了重要信號——國家重視和支持民間資本在科技創新、數字經濟等領域上發揮重大作用。此信號其實由科技巨企小米集團（1810）創始人雷軍、海爾集團主席周雲傑率先亮相首場「代表通道」，就已經初現端倪。行政長官日前在社交媒體上撰文，其中表達了政府對於創科發展的施政方向，但在實踐上仍需加大力度才能迎頭趕上。

近日，香港生成式人工智能研發中心發布本港首個人工智能大模型HKGAI V1，而且「人工智能安全、可信、負責任」論壇在數碼港舉行，而《預算案》也宣布預留10億元成立香港人工智能研發院，香港在人工智能賽道上有了新突破。不過，要全力發展人工智能為關鍵產業，長遠佈局、持續投入是重中之重；同時，「杭州六小龍」的一鳴驚人，讓香港看到了科創企業的潛力，政府應思考如何更好地賦能科研成果轉化和培育我們的下一代，從重視大學教育，擴展至中小學生的培養，藉着創新與實踐幫助下一代掌握面向未來的核心能力。

擴內聯外通 促「國際」合作

報告的港澳篇幅在去年支持港澳「發揮自身優勢和特點」的基礎上，首次提及要「深化國際交往合作」。該如何深化？筆者在此拋磚引玉，姑且列舉數點。

隨着貿易衝突問題不斷升級，全球產業鏈、供應鏈格局便踏入重組階段；美國關稅大棒的落地，更加速此項進程。早於2024/25年度《預算案》，就已提出要將香港建構為「跨國供應鏈管理中心」，但在抓落實上，政府必須多下功夫，進一步發揮好香港在「一國兩制」下內聯外通的獨特優勢，鞏固經貿聯繫及區域合作，持續做好「引進來、走出去」的雙向平台角色。

在促進金融互聯互通方面，現時在港作第二上市的公司不可被納入「港股通」。香港作為外資進入內地的重要門戶，何不更積極主動與內地相關部門研究把第二上市股票納入「港股通」的可行方案，進一步拓寬互聯互通機制，助力國家建設金融強國？

民間交流的成效也不容忽視。去年5月，筆者隨立法會考察團前往馬來西亞、印尼和新加坡進行職務訪問，對香港和東盟國家雙向奔赴、互惠共贏的緊密伙伴關係加深了解；筆者擔任副會長的香港對外交流友好協會去年12月舉辦「知識全球化」大學校長高峰論壇2024，圍繞人工智能、大學治理、未來教育等主題開展分享交流，成果豐碩。

當前，恰逢「十四五」規劃收官之年，也是積極參與謀劃「十五五」的關鍵期，期待政府引領各界把握機遇、銳意改革，展現報告全文出現40多次的「改革」決心，做好「三個中心、一個高地」的大文章。

立法會議員（選舉委員會界別）

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[簡慧敏 簡言之]