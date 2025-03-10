魯捷：中國市場展望轉趨樂觀

此外，政府已明確表示將刺激內需，包括延續以舊換新政策以及設備更新補貼，並可能為生育子女提供獎勵。在2月20日的講話中，國務院總理李强提及政府要加強「內部循環」，並暗示支持包括醫療、教育和文化在內的多元化服務行業的措施將陸續出台。

中國科技行業重回投資焦點

刺激內需對於中美貿易談判利益攸關，將使中國在重新平衡貿易時具有更充足的籌碼，也更能承受貿易壁壘的影響。中國對特朗普的貿易限制採取對等措施，包括對關鍵礦產實施出口限制以及將個別外國公司列入黑名單。我們認為，中國的回應將是審慎的，旨在警告美國避免進一步針對中國的行動。儘管關稅和其他限制升級的風險真實存在且不容小覷，我們仍認為特朗普的做法本質上是討價還價，而非意識形態之爭。作為一個着重交易之人，當符合自身利益時，他總會留下談判的空間。此形勢為中國提供通過對話影響結果的機會。

2025年1月，隨着DeepSeek大型語言模型（LLM）面世，市場對中國國際競爭力和持續創新能力的信心大幅提升。DeepSeek的開發成本低於美國同類產品，帶動中國人工智能相關股票重估，並進一步推動整體科技板塊反彈，而此前該板塊已因企業盈利預期上調而開始回暖。儘管受到美國的制裁和限制，中國仍有望取得技術突破。我們仍然堅信中國企業擁有高質量和長期增長前景，尤其是在消費復蘇、技術自主和行業升級等領域。此外，從歷史數據及與新興市場的比較來看，中國市場估值仍然偏低。我們看好中國股票，並保持槓鈴策略，即平衡配置周期價值股和長期結構增長股。

荷寶（Robeco）中國區投資主管

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