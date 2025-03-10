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溫傑：豐盛生活業務穩健 合中長線投資

【明報專訊】隨着多年來的併購，豐盛生活服務（0331）業務日趨多元化，現時共有3個主要業務板塊：（1）物業及設施管理服務，提供物業及設施管理服務、樓宇物業代理及相關服務、停車場管理及護衛服務；（2）綜合生活服務，提供清潔及除蟲及廢物處置服務、回收及環保處置服務、保險服務、技術支援及維護服務、環保服務及系統保安、護衛及活動服務等；（3）機電工程服務，提供安裝工程及諮詢服務。

若以2024年下半年計，上述3個分部分別佔總收入的8.5%、58.7%，以及32.8%。而在綜合生活服務內，清潔及除蟲服務最為重要，分別佔此分部及集團總收入的52.6%及30.9%。

息率高估值低 適合收息一族

業績方面，表面上公司股東應佔溢利按年計下跌，惟兩個期間業績內的政府補助金額有別，未能真正反映集團營運上的財務情况。若撇除政府補助的影響，去年下半年的經調整純利為2.4億元，較2023年同期的2.3億元增3.9%。另外，集團宣布中期股息為每股21.1仙，以現價計，股息率達7.6厘。由此可見，豐盛生活是一家業務穩定，並善於併購的企業，加上息率吸引而估值偏低（市盈率為5.2倍），是可攻可守的投資選擇，特別適合收息一族。

管理層亦於業績會上分享，集團已於去年12月27日完成收購北京新域保險經紀有限公司，顯示集團成功進軍並可在內地擴展相關業務。基於業務的地域覆蓋有所拓展，將降低過度依賴單一市場（指香港保險經紀市場）的風險，確保此分部擁有更均衡的收入來源。

除了協同效益外，北京新域與香港新域（後者在香港成立，深耕36年，是本地最大保險經紀公司，擁有強大專業團隊，在同行中具備競爭優勢）的緊密合作，亦有助雙方在大灣區及全國範圍內發掘新商機。我們認為，中國保險經紀市場潛力吸引，未來發展值得憧憬。

篇幅關係，以下只簡單介紹部分業務的最新發展。首先是佔收入比重較高的清潔及除蟲服務，此分部於過去一年保持健康增長，特別是在啟德發展區成功擴展業務範圍。

管理層深信，未來數年前景良好，原因是香港政府現正全心推動盛事經濟，對整體經濟發展有利，除旅遊業和展覽業復蘇外，料將帶來大量額外商機，集團此分部將從中受益。

機電工程受惠未來數年大型基建

至於機電工程服務，受惠於未來數年中國內地、香港和澳門即將出現多個大型基建及建築項目，業務有望穩定發展。以香港為例，估計公營及私營部門於未來數年的機電工程開支，每年均將分別突破300億及250億元，預示對專業建築服務的需求將會增加，因此集團會把重點轉向公營及私營房屋，以及基建項目。

（筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述股份發行人之財務權益）

凱基投資策略部主管

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[溫傑 溫研股海]