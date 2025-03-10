袁國守：兩會將結束 港股或先行整固

樂觀派認為，近期美股調整，資金或流去歐洲股市及A股港股，且港股估值特別是科技股仍較美股吸引，加上許多長倉基金的港股持倉水平仍不高，所以預期港股後市仍反覆偏好。有好友更認為，恒指年初至今累漲逾兩成，跑贏全球主要股市，尤其是美股，故相信「東升西降」漸現。

不過，特朗普已重返白宮，外交政策反覆無常，往後對華態度無人能說準，一旦進一步強硬，港股難免回吐，今輪升浪可能於25,000至26,000點止步，戰友不宜過分亢奮，無視中美角力帶來的政治風險。

最後一提，業績期未過，今個星期輪到國泰（0293）、太古（0019）及友邦（1299）分別於本周三（12日）、周四（13日）及周五（14日）派發全年成績表，宜預留時間消化。

明報經濟投資理財副採訪主任

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[袁國守 主編的話]